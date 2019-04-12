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إنسانية "العيون الساهرة" تنال الإعجاب.. صورة لرجل أمن يُسقي "حمام المدينة"

فيما طالب عديد من رواد مواقع التواصل بتكريمه على هذه اللفتة وسط هذه الظروف

لاقت صورة لرجل أمن إعجاب الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بتوريد المياه وتوزيعها على الأماكن التي تشهد وجوداً كثيفاً لحمام المدينة، في صورة جسّدت إنسانية رجال الأمن التي ليس لها حدود سواء على المستوى الإنساني أو غيره، ولعل هذه الصورة جزءٌ بسيطٌ من إنسانية العيون الساهرة.

وفي ظل الظروف التي تعيشها المدينة المنوّرة وباقي مدن المملكة الحبيبة والعالم أجمع، من الجائحة التي عطّلت التنقل ضمن الإجراءات الاحترازية، لم يترك رجل الأمن حمام المدينة في أثناء عمله الرسمي كواجب من واجباته الإنسانية؛ ليشق طريقاً آخر من طرق الخير في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وطالب عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم رجل الأمن على هذه اللفتة الإنسانية في ظل هذه الظروف التي ليست بغريبة على رجال الأمن؛ العيون الساهرة في خدمة الجميع.

المدينة المنورة رجل أمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنسانية "العيون الساهرة" تنال الإعجاب.. صورة لرجل أمن يُسقي "حمام المدينة"
سبق

لاقت صورة لرجل أمن إعجاب الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بتوريد المياه وتوزيعها على الأماكن التي تشهد وجوداً كثيفاً لحمام المدينة، في صورة جسّدت إنسانية رجال الأمن التي ليس لها حدود سواء على المستوى الإنساني أو غيره، ولعل هذه الصورة جزءٌ بسيطٌ من إنسانية العيون الساهرة.

وفي ظل الظروف التي تعيشها المدينة المنوّرة وباقي مدن المملكة الحبيبة والعالم أجمع، من الجائحة التي عطّلت التنقل ضمن الإجراءات الاحترازية، لم يترك رجل الأمن حمام المدينة في أثناء عمله الرسمي كواجب من واجباته الإنسانية؛ ليشق طريقاً آخر من طرق الخير في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وطالب عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم رجل الأمن على هذه اللفتة الإنسانية في ظل هذه الظروف التي ليست بغريبة على رجال الأمن؛ العيون الساهرة في خدمة الجميع.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
09:00 AM

إنسانية "العيون الساهرة" تنال الإعجاب.. صورة لرجل أمن يُسقي "حمام المدينة"

فيما طالب عديد من رواد مواقع التواصل بتكريمه على هذه اللفتة وسط هذه الظروف

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
5,736

لاقت صورة لرجل أمن إعجاب الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بتوريد المياه وتوزيعها على الأماكن التي تشهد وجوداً كثيفاً لحمام المدينة، في صورة جسّدت إنسانية رجال الأمن التي ليس لها حدود سواء على المستوى الإنساني أو غيره، ولعل هذه الصورة جزءٌ بسيطٌ من إنسانية العيون الساهرة.

وفي ظل الظروف التي تعيشها المدينة المنوّرة وباقي مدن المملكة الحبيبة والعالم أجمع، من الجائحة التي عطّلت التنقل ضمن الإجراءات الاحترازية، لم يترك رجل الأمن حمام المدينة في أثناء عمله الرسمي كواجب من واجباته الإنسانية؛ ليشق طريقاً آخر من طرق الخير في مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وطالب عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم رجل الأمن على هذه اللفتة الإنسانية في ظل هذه الظروف التي ليست بغريبة على رجال الأمن؛ العيون الساهرة في خدمة الجميع.

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