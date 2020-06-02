النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقات

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.


وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقات
سبق

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.


وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:55 PM

تنطلق في الخامس من يوليو.. فورمولا 1 تدشن بطولة العالم بـ8 سباقات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
623

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى من الموسم في أوروبا.


وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم: ستستضيف النمسا سباقين متتاليين يومي 5 , 12 يوليو، قبل سباق جائزة المجر في 19 يوليو، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في 2 و 9 أغسطس، وفي إسبانيا بتاريخ 16 أغسطس، وفي بلجيكا في 30 أغسطس، وفي إيطاليا في السادس من سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,774
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,836

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة