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"الصحي السعودي" ينظم جلسات تدريبية للفائزين بماراثون الأفكار 2019

شارك فيه أكثر من 250 متسابقًا شابًّا من أبناء وبنات الوطن

نظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ جلسات تدريبية مكثفة لأصحاب الأفكار الريادية الفائزين في ماراثون الأفكار 2019.

جاء ذلك برعاية وحضور وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومشاركة أكثر من 250 متسابقًا شابًّا من أبناء وبنات الوطن.

ويأتي تنظيم الجلسات التدريبية بهدف مساعدة الفائزين في ماراثون الأفكار، على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم، بالاستعانة بخبراء التقنية والأعمال الذين يساهمون بدورهم في إرشادهم وإعطائهم خلاصة تجاربهم في مجالات: ريادة الأعمال، التقنيات، والتسويق وإنشاء الشركات.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، د. نهار بن مزكي العازمي، أهمية تمكين المواهب التقنية السعودية الشابة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم المبتكرة، للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة، نحو تحقيق التحول الصحي الرقمي المنشود.

وقال "العازمي": إن هذه الفرص القيمة التي يقدمها المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة للشباب السعودي الطموح من أصحاب الأفكار المبدعة، ستخدم المريض وتزيد من كفاءة النظام الصحي، والمجلس يطمح لاكتشاف مبدعين جدد من أصحاب الابتكارات الصحية الفاعلة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

من جانبه أوضح مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية، المهندس هاشم أبو بكر؛ أنه تم تزويد المتدربين الفائزين بماراثون الأفكار 2019، بالمهارات التقنية اللازمة في مجالات التقنيات الصاعدة، وتعريفهم بأبرز استخداماتها بالشكل الذي يخدم مجال الرعاية الصحية، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن الجلسات التدريبية التفاعلية تناقش التقنيات الصاعدة والرعاية الصحية في المملكة، وإعداد وتطوير دراسة الجدوى، والتفكير التصميمي، وتطوير التطبيقات، فضلاً عن تقديم النصح لهم حول كيفية بدء رحلة الأعمال.

المجلس الصحي السعودي المركز الوطني للمعلومات الصحية ماراثون الأفكار 2019

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الصحي السعودي" ينظم جلسات تدريبية للفائزين بماراثون الأفكار 2019
سبق

نظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ جلسات تدريبية مكثفة لأصحاب الأفكار الريادية الفائزين في ماراثون الأفكار 2019.

جاء ذلك برعاية وحضور وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومشاركة أكثر من 250 متسابقًا شابًّا من أبناء وبنات الوطن.

ويأتي تنظيم الجلسات التدريبية بهدف مساعدة الفائزين في ماراثون الأفكار، على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم، بالاستعانة بخبراء التقنية والأعمال الذين يساهمون بدورهم في إرشادهم وإعطائهم خلاصة تجاربهم في مجالات: ريادة الأعمال، التقنيات، والتسويق وإنشاء الشركات.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، د. نهار بن مزكي العازمي، أهمية تمكين المواهب التقنية السعودية الشابة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم المبتكرة، للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة، نحو تحقيق التحول الصحي الرقمي المنشود.

وقال "العازمي": إن هذه الفرص القيمة التي يقدمها المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة للشباب السعودي الطموح من أصحاب الأفكار المبدعة، ستخدم المريض وتزيد من كفاءة النظام الصحي، والمجلس يطمح لاكتشاف مبدعين جدد من أصحاب الابتكارات الصحية الفاعلة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

من جانبه أوضح مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية، المهندس هاشم أبو بكر؛ أنه تم تزويد المتدربين الفائزين بماراثون الأفكار 2019، بالمهارات التقنية اللازمة في مجالات التقنيات الصاعدة، وتعريفهم بأبرز استخداماتها بالشكل الذي يخدم مجال الرعاية الصحية، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن الجلسات التدريبية التفاعلية تناقش التقنيات الصاعدة والرعاية الصحية في المملكة، وإعداد وتطوير دراسة الجدوى، والتفكير التصميمي، وتطوير التطبيقات، فضلاً عن تقديم النصح لهم حول كيفية بدء رحلة الأعمال.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
05:48 PM

"الصحي السعودي" ينظم جلسات تدريبية للفائزين بماراثون الأفكار 2019

شارك فيه أكثر من 250 متسابقًا شابًّا من أبناء وبنات الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ جلسات تدريبية مكثفة لأصحاب الأفكار الريادية الفائزين في ماراثون الأفكار 2019.

جاء ذلك برعاية وحضور وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومشاركة أكثر من 250 متسابقًا شابًّا من أبناء وبنات الوطن.

ويأتي تنظيم الجلسات التدريبية بهدف مساعدة الفائزين في ماراثون الأفكار، على تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم، بالاستعانة بخبراء التقنية والأعمال الذين يساهمون بدورهم في إرشادهم وإعطائهم خلاصة تجاربهم في مجالات: ريادة الأعمال، التقنيات، والتسويق وإنشاء الشركات.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، د. نهار بن مزكي العازمي، أهمية تمكين المواهب التقنية السعودية الشابة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم المبتكرة، للوصول إلى منتجات صحية رقمية فعالة تخدم القطاع الصحي في المملكة، نحو تحقيق التحول الصحي الرقمي المنشود.

وقال "العازمي": إن هذه الفرص القيمة التي يقدمها المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة للشباب السعودي الطموح من أصحاب الأفكار المبدعة، ستخدم المريض وتزيد من كفاءة النظام الصحي، والمجلس يطمح لاكتشاف مبدعين جدد من أصحاب الابتكارات الصحية الفاعلة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

من جانبه أوضح مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية، المهندس هاشم أبو بكر؛ أنه تم تزويد المتدربين الفائزين بماراثون الأفكار 2019، بالمهارات التقنية اللازمة في مجالات التقنيات الصاعدة، وتعريفهم بأبرز استخداماتها بالشكل الذي يخدم مجال الرعاية الصحية، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد.

يذكر أن الجلسات التدريبية التفاعلية تناقش التقنيات الصاعدة والرعاية الصحية في المملكة، وإعداد وتطوير دراسة الجدوى، والتفكير التصميمي، وتطوير التطبيقات، فضلاً عن تقديم النصح لهم حول كيفية بدء رحلة الأعمال.

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