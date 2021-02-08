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في عدة مناطق.. الأمن العام يوقف 26 مخالفاً لنظام البيئة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والشرقية، والباحة، وتبوك)، (26) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (21) مواطناً و(5) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في عدة مناطق.. الأمن العام يوقف 26 مخالفاً لنظام البيئة
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والشرقية، والباحة، وتبوك)، (26) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (21) مواطناً و(5) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
02:16 PM

في عدة مناطق.. الأمن العام يوقف 26 مخالفاً لنظام البيئة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والشرقية، والباحة، وتبوك)، (26) مخالفاً لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم (21) مواطناً و(5) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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