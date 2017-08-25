"رصد": تسجيل مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد

"الغذاء والدواء" أنشأت النظام في إطار دورها الهادف إلى تعزيز الرقابة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تحقيق إنجازٍ تمثّل في قيام نظام "رصد" بتسجيل أكثر من مليارَيْ عملية لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد.

وأنشأت الهيئة نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية "رصد" ضمن خطتها للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

ويسهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكّد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع حتى وصولها إلى المستهلك.