النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد

"يوسف" بين أن "جيلة" يجري فحوصات طبية في فرنسا

نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.

وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".

وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد
سبق

نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.

وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".

وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
09:44 PM

وزير الخارجية الجيبوتي ينفي تدهور صحة رئيس البلاد

"يوسف" بين أن "جيلة" يجري فحوصات طبية في فرنسا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
136

نفى وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، اليوم "الثلاثاء"، صحة تقارير حول تدهور الرئيس إسماعيل عمر جيلة، ودخوله في حالة صحية حرجة.

وقال "يوسف" على "تويتر": "إن الرئيس إسماعيل عمر جيلة بصحة جيدة رغم الشائعات؛ حيث أصيب بالإرهاق لعدم أخذه قسطًا من الراحة في فترة الصيف".

وبيّن أن "جيلة" يجري الآن بعض الفحوصات الطبية خارج البلد، ويستأنف مهامه في الأيام المقبلة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,842
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,008

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة