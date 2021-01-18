النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

جوازات مطار جدة تواصل استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة

وسط تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة

تواصل إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي جاهزية الجوازات لإنهاء جميع إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين في وقت قياسي بما يضمن سلامة النواحي الأمنية، وتطبيق اقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة لخدمة المعتمرين على أكمل وجه.

وبين اللواء "المشيخي" أنه تم دعم جوازات المطار بالقوى البشرية الكافية والتي تعمل بأحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جوازات مطار جدة تواصل استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة
سبق

تواصل إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي جاهزية الجوازات لإنهاء جميع إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين في وقت قياسي بما يضمن سلامة النواحي الأمنية، وتطبيق اقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة لخدمة المعتمرين على أكمل وجه.

وبين اللواء "المشيخي" أنه تم دعم جوازات المطار بالقوى البشرية الكافية والتي تعمل بأحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:35 PM

جوازات مطار جدة تواصل استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة

وسط تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة

A A A
متعب البقمي - جدة
0
1,566

تواصل إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، إنهاء إجراءات دخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأكد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي جاهزية الجوازات لإنهاء جميع إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين في وقت قياسي بما يضمن سلامة النواحي الأمنية، وتطبيق اقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة لخدمة المعتمرين على أكمل وجه.

وبين اللواء "المشيخي" أنه تم دعم جوازات المطار بالقوى البشرية الكافية والتي تعمل بأحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة