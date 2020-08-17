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الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع بجني مكاسب كبيرة

"ستاندرد أند بورز" يرتفع 500 نقطة

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم (الاثنين)، إذ اقترب المؤشر ستاندرد أند بورز 500 من مرتفع قياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

الأسهم الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع بجني مكاسب كبيرة
سبق

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم (الاثنين)، إذ اقترب المؤشر ستاندرد أند بورز 500 من مرتفع قياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
06:17 PM

الأسهم الأمريكية تفتتح الأسبوع بجني مكاسب كبيرة

"ستاندرد أند بورز" يرتفع 500 نقطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم (الاثنين)، إذ اقترب المؤشر ستاندرد أند بورز 500 من مرتفع قياسي، في الوقت الذي تقبل فيه شركات التجزئة على اختتام موسم نتائج أعمال فصلية جاءت أفضل من التوقعات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.03 نقطة، بما يعادل 0.14 بالمئة، إلى 27970.05 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 8.01 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 3380.86 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك 63.94 نقطة، أو 0.58 بالمئة، إلى 11083.25 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

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