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"الحجرف" يؤكّد دعم "التعاون الخليجي" للشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية

ثمّن دور رئيس مجلس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك في الإصلاح ومكافحة الفساد

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني؛ في ظل الشرعية الدستورية، ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، بمقر الأمانة العامة الرياض اليوم.

وأكّد "الحجرف" على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية 42 التي عقدت في مدينة الرياض الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وثمّن دور وجهود رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصًا جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية، متمنيًا لها الاستمرار لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز جهوده نحو بسط الشرعية والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

وتم استعراض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يؤكّد دعم "التعاون الخليجي" للشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني؛ في ظل الشرعية الدستورية، ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، بمقر الأمانة العامة الرياض اليوم.

وأكّد "الحجرف" على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية 42 التي عقدت في مدينة الرياض الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وثمّن دور وجهود رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصًا جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية، متمنيًا لها الاستمرار لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز جهوده نحو بسط الشرعية والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

وتم استعراض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:32 PM

"الحجرف" يؤكّد دعم "التعاون الخليجي" للشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية

ثمّن دور رئيس مجلس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك في الإصلاح ومكافحة الفساد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني؛ في ظل الشرعية الدستورية، ومن خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، بمقر الأمانة العامة الرياض اليوم.

وأكّد "الحجرف" على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوعه من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية التي عبر عنها البيان الختامي للقمة الخليجية 42 التي عقدت في مدينة الرياض الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

وثمّن دور وجهود رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك والحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تقدير الشعب اليمني والمجتمع الدولي لتلك الجهود، خصوصًا جهود الإصلاح ومكافحة الفساد التي شرعت فيها الحكومة اليمنية، متمنيًا لها الاستمرار لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز جهوده نحو بسط الشرعية والأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

وتم استعراض مجهودات ومبادرات دول مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، ومناقشة تطورات الأوضاع الميدانية والجهود الأممية لإنهاء الصراع، وكذلك جهود دعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره.

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