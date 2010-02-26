قبل قليل.. انطلاق فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار في فيينا

بحضور أكثر من ٢٥٠ من القيادات الدينية وصناع القرار والدبلوماسيين والمنظمات المعنية

سبق- فيينا: انطلقت -قبل قليل- فعاليات اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان "تعزيز التعايش واحترام الـتنوع تحت مظلة المـواطنة المـشـتركة"، بحضور أكثر من ٢٥٠ شخصية من القيادات الدينية وصناع القرار والدبلوماسيين وممثلي المنظمات المعنية.

وفي كلمته الافتتاحية قال فيصل بن معمر، الأمين العام للمركز: إن هذا اللقاء الدولي الثاني، يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه اللقاء الأول بعنوان "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" عام 2014م، ويهدف إلى تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ من خلال قراءة موضوعية للمخاطر الكبيرة التي تهدد التعايش واحترام التنوع في مناطق كثيرة من أنحاء العالم، مثل توظيف الدين أو الأيديولوجيا المتطرفة لتبرير العنف والتحريض على الكراهية.

وأضاف أن اللقاء الثاني يهدف إلى جمع عدد كبير من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم؛ للحوار وتبادل الآراء وعرض التجارب في مجالات تفعيل التعاون وتجسير العمل المشترك؛ لبناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ العيش المشترك، ومراجعة ودراسة الأعمال المنجزة والبرامج الحالية، إضافة لرسم الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات المحتملة على المدى المنظور؛ خاصة بعدما أصبحت المؤسسات الدينية والقيادات الدينية أكثر إدراكاً لأهمية العمل بتعاون وثيق من أجل ضمان تعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام والاحترام المتبادل القائم على قبول الآخر، إضافة لإدراك صانعي السياسات لضرورة أن يكونوا جزءاً من الحل للتحديات الحالية لدعم الاستقرار وبناء السلام؛ لذلك يُعَد هذا اللقاء الدولي المهم، فرصةً بنّاءةً لتشجيع القيادات الدينية وصانعي السياسات على العمل معاً ومواجهة التحديات الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن في هذا اللقاء يحاضر عدد من القيادات الدينية المسلمة والمسيحية، والبطاركة ممثلي الكنائس الشرق أوسطية.

ويتميز هذا المؤتمر بحضور عدد من دور الإفتاء والقيادات الدينية رفيعة المستوى في بعض البلدان العربية، وهم: صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة؛ فضيلة الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، سماحة الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، صاحب القداسة الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان بطريرك الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليكيا، نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسي، سماحة الشيخ الدكتور محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، سماحة العلامة السيد علي الأمين، سعادة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فضيلة الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية لعلماء المملكة المغربية، سيادة المطران ديمتريوس شربك مطران صافيتا للروم الأرثوذكس، ممثل صاحب الغبطة البطريك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، القاضي الشيخ غاندي مكارم، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، فضيلة الشيخ نعيم حسن، سعادة الدكتورة ثريا بشعلاني، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

ويعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان؛ منظمةً دولية تجمع بين الدول المؤسسة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة، بالشراكة مع جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، والفاتيكان كعضو مؤسس مراقب، في مجلس الأطراف، وممثلين لمجلس الإدارة من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، ومجلس استشاري يتكون من مائة عضو من أتباع أديان وثقافات متنوعة في العالم.