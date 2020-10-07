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للتأكد من التزامها بالاشتراطات.. 350 جولة تفتيشية على محال الألبان بالطائف

عملت الفِرَق على التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية وجهة الإصدار

قامت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- بجولة تفتيشية على أكثر من 350 محلًا لبيع الحليب والأجبان ومشتقاتها؛ للوقوف على التزام كل المحلات بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لعمل هذه المرافق التي تمس صحة المستهلك.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الفِرَق الرقابية شملت فحص المواد المعروضة، والتأكد من سلامتها، والتأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية، وجهة الإصدار والإنتاج؛ وذلك لرصد أي أنشطة تجارية مخالفة، والمحلات التي تقوم بعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تداول أي منتجات مخالفة للتراخيص البلدية أو المنتجات ذات الادعاءات الصحية.

وبيّنت الأمانة أن تكثيف الرقابة على الأنشطة التي تبيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان؛ نظرًا لتعرض هذه المنتجات للتلف السريع مما يستوجب المتابعة المكثفة والفحص المتواصل لها حفاظًا على صحة المستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن كل الأنشطة الغذائية تخضع للرقابة من خلال الفروع البلدية والإدارات الإشرافية؛ من خلال قيامها بجولات متواصلة على مدار اليوم، كما عززت أمانة الطائف الرقابة على الأنشطة المخالفة حيث سيتم إغلاق المحل وإيقاف النشاط في حال عدم الالتزام وتكرار المخالفة والالزام الفوري بتصحيح المخالفات، وطبقت الأمانة لائحة الجزاءات البلدية بحق 296 نشاطًا غذائيًّا مخالفًا خلال الشهر المنصرم.

أمانة الطائف

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للتأكد من التزامها بالاشتراطات.. 350 جولة تفتيشية على محال الألبان بالطائف
سبق

قامت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- بجولة تفتيشية على أكثر من 350 محلًا لبيع الحليب والأجبان ومشتقاتها؛ للوقوف على التزام كل المحلات بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لعمل هذه المرافق التي تمس صحة المستهلك.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الفِرَق الرقابية شملت فحص المواد المعروضة، والتأكد من سلامتها، والتأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية، وجهة الإصدار والإنتاج؛ وذلك لرصد أي أنشطة تجارية مخالفة، والمحلات التي تقوم بعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تداول أي منتجات مخالفة للتراخيص البلدية أو المنتجات ذات الادعاءات الصحية.

وبيّنت الأمانة أن تكثيف الرقابة على الأنشطة التي تبيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان؛ نظرًا لتعرض هذه المنتجات للتلف السريع مما يستوجب المتابعة المكثفة والفحص المتواصل لها حفاظًا على صحة المستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن كل الأنشطة الغذائية تخضع للرقابة من خلال الفروع البلدية والإدارات الإشرافية؛ من خلال قيامها بجولات متواصلة على مدار اليوم، كما عززت أمانة الطائف الرقابة على الأنشطة المخالفة حيث سيتم إغلاق المحل وإيقاف النشاط في حال عدم الالتزام وتكرار المخالفة والالزام الفوري بتصحيح المخالفات، وطبقت الأمانة لائحة الجزاءات البلدية بحق 296 نشاطًا غذائيًّا مخالفًا خلال الشهر المنصرم.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:58 PM

للتأكد من التزامها بالاشتراطات.. 350 جولة تفتيشية على محال الألبان بالطائف

عملت الفِرَق على التأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية وجهة الإصدار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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قامت أمانة الطائف -ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة- بجولة تفتيشية على أكثر من 350 محلًا لبيع الحليب والأجبان ومشتقاتها؛ للوقوف على التزام كل المحلات بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة لعمل هذه المرافق التي تمس صحة المستهلك.

وأوضحت أمانة الطائف أن أعمال الفِرَق الرقابية شملت فحص المواد المعروضة، والتأكد من سلامتها، والتأكد من تاريخ إنتاج وانتهاء المواد الغذائية، وجهة الإصدار والإنتاج؛ وذلك لرصد أي أنشطة تجارية مخالفة، والمحلات التي تقوم بعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تداول أي منتجات مخالفة للتراخيص البلدية أو المنتجات ذات الادعاءات الصحية.

وبيّنت الأمانة أن تكثيف الرقابة على الأنشطة التي تبيع المواد الغذائية ومنتجات الألبان؛ نظرًا لتعرض هذه المنتجات للتلف السريع مما يستوجب المتابعة المكثفة والفحص المتواصل لها حفاظًا على صحة المستهلك.

وأشارت الأمانة إلى أن كل الأنشطة الغذائية تخضع للرقابة من خلال الفروع البلدية والإدارات الإشرافية؛ من خلال قيامها بجولات متواصلة على مدار اليوم، كما عززت أمانة الطائف الرقابة على الأنشطة المخالفة حيث سيتم إغلاق المحل وإيقاف النشاط في حال عدم الالتزام وتكرار المخالفة والالزام الفوري بتصحيح المخالفات، وطبقت الأمانة لائحة الجزاءات البلدية بحق 296 نشاطًا غذائيًّا مخالفًا خلال الشهر المنصرم.

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