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إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة جندي

عبر بوابة أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة جندي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:44 PM

إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة جندي

عبر بوابة أبشر للتوظيف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
369

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي والطلبات بالرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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