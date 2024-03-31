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أمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى الـ13 لنظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل

يصاحبه معرض دولي كبير يجمع شركات محلية ودولية

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الاثنين 8 من أبريل المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في فندق شيراتون الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظّمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي؛ أن الملتقى يحظى برعايةٍ واهتمام من قبل أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه؛ وذلك لما يمثّله الملتقى من أهمية كبيرة، لافتاً إلى مشاركة خبراء وشركات ومسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي.

وقال القاضي: سيتمكّن الحضور من الاستفادة من الجلسات وورش العمل التي يشارك فيها متحدثون رئيسيون أصحاب معالٍ ومسؤلون كبار وخبراء واستشاريون من داخل المملكة والخليج، ومن مختلف دول العالم من أوربا وأمريكا ودول عربية؛ لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

واشار إلى أن الملتقى سيناقش أكثر من 50 ورقة وورشة عمل في موضوعات؛ من بينها نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية.

وأضاف الدكتور القاضي أن الملتقى يصاحبه معرض دولي كبير يضم مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتعرض تقنياتها وخبراتها المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار، كما سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى الـ13 لنظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل
سبق

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الاثنين 8 من أبريل المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في فندق شيراتون الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظّمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي؛ أن الملتقى يحظى برعايةٍ واهتمام من قبل أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه؛ وذلك لما يمثّله الملتقى من أهمية كبيرة، لافتاً إلى مشاركة خبراء وشركات ومسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي.

وقال القاضي: سيتمكّن الحضور من الاستفادة من الجلسات وورش العمل التي يشارك فيها متحدثون رئيسيون أصحاب معالٍ ومسؤلون كبار وخبراء واستشاريون من داخل المملكة والخليج، ومن مختلف دول العالم من أوربا وأمريكا ودول عربية؛ لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

واشار إلى أن الملتقى سيناقش أكثر من 50 ورقة وورشة عمل في موضوعات؛ من بينها نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية.

وأضاف الدكتور القاضي أن الملتقى يصاحبه معرض دولي كبير يضم مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتعرض تقنياتها وخبراتها المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار، كما سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
07:26 PM

أمير الشرقية يرعى فعاليات الملتقى الـ13 لنظم المعلومات الجغرافية الأسبوع المقبل

يصاحبه معرض دولي كبير يجمع شركات محلية ودولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة العربية السعودية، الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام يوم الاثنين 8 من أبريل المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في فندق شيراتون الدمام.

وأوضح رئيس اللجنة المنظّمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي؛ أن الملتقى يحظى برعايةٍ واهتمام من قبل أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة نائبه؛ وذلك لما يمثّله الملتقى من أهمية كبيرة، لافتاً إلى مشاركة خبراء وشركات ومسؤولين في قطاع نظم المعلومات الجغرافية على المستوى المحلي والدولي.

وقال القاضي: سيتمكّن الحضور من الاستفادة من الجلسات وورش العمل التي يشارك فيها متحدثون رئيسيون أصحاب معالٍ ومسؤلون كبار وخبراء واستشاريون من داخل المملكة والخليج، ومن مختلف دول العالم من أوربا وأمريكا ودول عربية؛ لمناقشة أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية، وأفضل الفرص في السوق السعودي، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030.

واشار إلى أن الملتقى سيناقش أكثر من 50 ورقة وورشة عمل في موضوعات؛ من بينها نظم المعلومات الجغرافية لخدمة الحج والعمرة والزيارة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة قطاع السياحة، ونظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع العقاري، ونظم المعلومات الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية.

وأضاف الدكتور القاضي أن الملتقى يصاحبه معرض دولي كبير يضم مجموعة من الشركات المحلية والدولية لتعرض تقنياتها وخبراتها المبتكرة على نحو مباشر أمام صانعي القرار والمشاركين والزوار، كما سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.

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