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تعليم عسير تدعو للاستفادة من برامج أندية مدارس الحي في الحدائق

تقام تحت شعار "تعليمكم ترفيه" وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أهالي وزوار المنطقة والمصطافين إلى الإستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات ، تحت شعار ( تعليمكم ترفيه ) وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3 ، وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني .

‫ وتتضمن الفعاليات التي ستقام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية ، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقة المشهد وحديقة المطار بأبها ، والمسرح الروماني بخميس مشيط ، والمركز الحضاري بأحد رفيدة ، وتبدأ من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى السادس من شهر ذي القعدة ، وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً ، فضلا عما تقدمه الأندية في مراكزها .

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة مع المجتمع والمساهمة في الفعاليات السياحية.

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تعليم عسير تدعو للاستفادة من برامج أندية مدارس الحي في الحدائق
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أهالي وزوار المنطقة والمصطافين إلى الإستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات ، تحت شعار ( تعليمكم ترفيه ) وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3 ، وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني .

‫ وتتضمن الفعاليات التي ستقام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية ، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقة المشهد وحديقة المطار بأبها ، والمسرح الروماني بخميس مشيط ، والمركز الحضاري بأحد رفيدة ، وتبدأ من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى السادس من شهر ذي القعدة ، وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً ، فضلا عما تقدمه الأندية في مراكزها .

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة مع المجتمع والمساهمة في الفعاليات السياحية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:53 PM

تعليم عسير تدعو للاستفادة من برامج أندية مدارس الحي في الحدائق

تقام تحت شعار "تعليمكم ترفيه" وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أهالي وزوار المنطقة والمصطافين إلى الإستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات ، تحت شعار ( تعليمكم ترفيه ) وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3 ، وبإشراف مباشر من مدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني .

‫ وتتضمن الفعاليات التي ستقام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية ، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقة المشهد وحديقة المطار بأبها ، والمسرح الروماني بخميس مشيط ، والمركز الحضاري بأحد رفيدة ، وتبدأ من الرابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى السادس من شهر ذي القعدة ، وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى السابعة مساءً ، فضلا عما تقدمه الأندية في مراكزها .

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة مع المجتمع والمساهمة في الفعاليات السياحية.

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