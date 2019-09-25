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نيويورك .. الجبير ولافروف يبحثان تحضيرات زيارة بوتين للرياض

وكالة أنباء روسية: ناقشا التوتر في الخليج وعدداً من الملفات الساخنة

قالت وكالة أنباء روسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ بحث في نيويورك، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج، وعدداً من الملفات الساخنة.

ووفق وكالة "نوفوستي" ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيويورك .. الجبير ولافروف يبحثان تحضيرات زيارة بوتين للرياض
سبق

قالت وكالة أنباء روسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ بحث في نيويورك، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج، وعدداً من الملفات الساخنة.

ووفق وكالة "نوفوستي" ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
08:54 AM

نيويورك .. الجبير ولافروف يبحثان تحضيرات زيارة بوتين للرياض

وكالة أنباء روسية: ناقشا التوتر في الخليج وعدداً من الملفات الساخنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة أنباء روسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف؛ بحث في نيويورك، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة، والتوتر في منطقة الخليج، وعدداً من الملفات الساخنة.

ووفق وكالة "نوفوستي" ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين بحثا أيضاً، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عدداً من الملفات، مثل الأزمة السورية والوضع في اليمن.

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