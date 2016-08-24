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وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام

حرصاً على ما يفيد الزائر وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر للمعتمرين أداء مناسكهم

وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، توزيع المصاحف بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة في إدارة شؤون المصاحف قامت بإيداع ما يحتاج إليه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول رواد بيت الله الحرام في خزانات مخصصة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام، حيث وزَّعت المصاحف في التوسعة السعودية الثانية بأدوارها وجزء من المطاف.

وبيّن أن الخزانات تخضع لعملية تعقيم مستمر تتم وفق آلية معدة لذلك حرصاً من الإدارة على ما يفيد الزائر الكريم وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر لرواد بيت الله الحرام ويعينهم على أداء مناسكهم وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبتوجيهٍ كريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام
سبق

وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، توزيع المصاحف بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة في إدارة شؤون المصاحف قامت بإيداع ما يحتاج إليه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول رواد بيت الله الحرام في خزانات مخصصة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام، حيث وزَّعت المصاحف في التوسعة السعودية الثانية بأدوارها وجزء من المطاف.

وبيّن أن الخزانات تخضع لعملية تعقيم مستمر تتم وفق آلية معدة لذلك حرصاً من الإدارة على ما يفيد الزائر الكريم وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر لرواد بيت الله الحرام ويعينهم على أداء مناسكهم وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبتوجيهٍ كريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
08:36 AM

وفق الإجراءات الاحترازية.. رئاسة الحرمين تُعيد توزيع المصاحف بالمسجد الحرام

حرصاً على ما يفيد الزائر وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر للمعتمرين أداء مناسكهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، توزيع المصاحف بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة في إدارة شؤون المصاحف قامت بإيداع ما يحتاج إليه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول رواد بيت الله الحرام في خزانات مخصصة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام، حيث وزَّعت المصاحف في التوسعة السعودية الثانية بأدوارها وجزء من المطاف.

وبيّن أن الخزانات تخضع لعملية تعقيم مستمر تتم وفق آلية معدة لذلك حرصاً من الإدارة على ما يفيد الزائر الكريم وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر لرواد بيت الله الحرام ويعينهم على أداء مناسكهم وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وبتوجيهٍ كريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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