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أمانة الطائف: تطوير شارع "أبو بكر" ومسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية

لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع أبو بكر الصديق، بوسط المحافظة، ضمن سعيها لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين المشهد الحضري، وسيعمل المشروع على تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة، وسيقام على أحد أهم المحاور الرئيسية لحركة المركبات والأنشطة التجارية، وسيشمل المشروع إنشاء مسارات للمشي وأخرى لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع دعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية بهذا المحور الحيوي.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن المشروع سيحقق نقلة مهمة للموقع، ويرتقي بالخدمات البلدية في وسط المدينة؛ بما يؤمّن جودة الحياة للسكان والسائحين والزوار، وستستمر الأمانة في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وتطوير المتنفسات والوجهات السياحية، والتوسع في مشروعات ممرات المشاة وفقًا للاحتياج الفعلي، وبناءً على أولويات التنمية المكانية، وسيكون هناك تغطية متوازنة من المسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية بالمحافظة.

وأهاب بالمواطنين التعاون مع الأمانة وشركائها لإنجاح برنامج جودة الحياة للسكان والزوار لتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، مبينًا أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذا المشروع الجديد الذي يمس بشكل مباشر الأهالي ويفتح آفاقًا جديدة لمجالات جودة الحياة من خلال الرياضة والترفيه والثقافة والتجارة.

وأكد أن القطاع البلدي يعمل على التنسيق المباشر مع القطاع الخاص لتسهيل المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون البنّاء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوصول إلى زيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري للمدن؛ مشيرًا إلى مواصلة الأمانة لجهود تطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله.

أمانة الطائف شارع أبو بكر الصديق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف: تطوير شارع "أبو بكر" ومسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية
سبق

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع أبو بكر الصديق، بوسط المحافظة، ضمن سعيها لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين المشهد الحضري، وسيعمل المشروع على تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة، وسيقام على أحد أهم المحاور الرئيسية لحركة المركبات والأنشطة التجارية، وسيشمل المشروع إنشاء مسارات للمشي وأخرى لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع دعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية بهذا المحور الحيوي.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن المشروع سيحقق نقلة مهمة للموقع، ويرتقي بالخدمات البلدية في وسط المدينة؛ بما يؤمّن جودة الحياة للسكان والسائحين والزوار، وستستمر الأمانة في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وتطوير المتنفسات والوجهات السياحية، والتوسع في مشروعات ممرات المشاة وفقًا للاحتياج الفعلي، وبناءً على أولويات التنمية المكانية، وسيكون هناك تغطية متوازنة من المسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية بالمحافظة.

وأهاب بالمواطنين التعاون مع الأمانة وشركائها لإنجاح برنامج جودة الحياة للسكان والزوار لتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، مبينًا أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذا المشروع الجديد الذي يمس بشكل مباشر الأهالي ويفتح آفاقًا جديدة لمجالات جودة الحياة من خلال الرياضة والترفيه والثقافة والتجارة.

وأكد أن القطاع البلدي يعمل على التنسيق المباشر مع القطاع الخاص لتسهيل المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون البنّاء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوصول إلى زيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري للمدن؛ مشيرًا إلى مواصلة الأمانة لجهود تطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:38 AM

أمانة الطائف: تطوير شارع "أبو بكر" ومسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية

لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع أبو بكر الصديق، بوسط المحافظة، ضمن سعيها لتفعيل مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين المشهد الحضري، وسيعمل المشروع على تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية وممرات المشاة، وسيقام على أحد أهم المحاور الرئيسية لحركة المركبات والأنشطة التجارية، وسيشمل المشروع إنشاء مسارات للمشي وأخرى لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، مع دعم الأنشطة الاستثمارية والتجارية بهذا المحور الحيوي.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن المشروع سيحقق نقلة مهمة للموقع، ويرتقي بالخدمات البلدية في وسط المدينة؛ بما يؤمّن جودة الحياة للسكان والسائحين والزوار، وستستمر الأمانة في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وتطوير المتنفسات والوجهات السياحية، والتوسع في مشروعات ممرات المشاة وفقًا للاحتياج الفعلي، وبناءً على أولويات التنمية المكانية، وسيكون هناك تغطية متوازنة من المسطحات الخضراء وممرات المشاة بالمناطق الحضرية بالمحافظة.

وأهاب بالمواطنين التعاون مع الأمانة وشركائها لإنجاح برنامج جودة الحياة للسكان والزوار لتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية، وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية، مبينًا أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذا المشروع الجديد الذي يمس بشكل مباشر الأهالي ويفتح آفاقًا جديدة لمجالات جودة الحياة من خلال الرياضة والترفيه والثقافة والتجارة.

وأكد أن القطاع البلدي يعمل على التنسيق المباشر مع القطاع الخاص لتسهيل المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والتعاون البنّاء للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية، والوصول إلى زيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري للمدن؛ مشيرًا إلى مواصلة الأمانة لجهود تطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله.

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