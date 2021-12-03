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شوارع المدن السعودية وميادينها تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 50

عكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين

ازدانت شوارع مدن المملكة العربية السعودية وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، احتفاءً بيومها الـ 50، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وانعكس الاحتفاء على اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسة، وتوشحت الأبراج بألوان العلم الإماراتي، وعبارات الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشاركت الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد الشعب الإماراتي احتفالاته بيومه الوطني، عبر الحسابات الرسمية والخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تغريدات تهنئة للإماراتيين بيومهم الوطني، وكذلك احتفل آلاف المغردين السعوديين مع أشقائهم الإماراتيين بالمناسبة، تشديدًا على قوة العلاقة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وكان مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام قد قام بتصميم هوية إعلامية بصرية موحدة مع شعار لفظي "معًا أبدًا" لمشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، التي استخدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد في الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، تعبيرًا عن أصدق التهاني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وعن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار.

ويأتي ذلك انعكاسًا لتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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شوارع المدن السعودية وميادينها تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 50
سبق

ازدانت شوارع مدن المملكة العربية السعودية وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، احتفاءً بيومها الـ 50، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وانعكس الاحتفاء على اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسة، وتوشحت الأبراج بألوان العلم الإماراتي، وعبارات الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشاركت الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد الشعب الإماراتي احتفالاته بيومه الوطني، عبر الحسابات الرسمية والخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تغريدات تهنئة للإماراتيين بيومهم الوطني، وكذلك احتفل آلاف المغردين السعوديين مع أشقائهم الإماراتيين بالمناسبة، تشديدًا على قوة العلاقة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وكان مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام قد قام بتصميم هوية إعلامية بصرية موحدة مع شعار لفظي "معًا أبدًا" لمشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، التي استخدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد في الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، تعبيرًا عن أصدق التهاني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وعن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار.

ويأتي ذلك انعكاسًا لتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:03 AM

شوارع المدن السعودية وميادينها تحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 50

عكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ازدانت شوارع مدن المملكة العربية السعودية وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، احتفاءً بيومها الـ 50، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وانعكس الاحتفاء على اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسة، وتوشحت الأبراج بألوان العلم الإماراتي، وعبارات الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشاركت الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد الشعب الإماراتي احتفالاته بيومه الوطني، عبر الحسابات الرسمية والخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تغريدات تهنئة للإماراتيين بيومهم الوطني، وكذلك احتفل آلاف المغردين السعوديين مع أشقائهم الإماراتيين بالمناسبة، تشديدًا على قوة العلاقة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وكان مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام قد قام بتصميم هوية إعلامية بصرية موحدة مع شعار لفظي "معًا أبدًا" لمشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، التي استخدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد في الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، تعبيرًا عن أصدق التهاني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وعن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار.

ويأتي ذلك انعكاسًا لتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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