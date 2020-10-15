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"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

تطبيق يثري المحتوى العربي.. وكان الأول في مبادرة "إثراء التجربة الدينية"

ابتكرت عدد من الخريجات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تطبيقًا مخصصًا لزيارة المعالم التاريخية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد حاز التطبيق على المركز الأول في مبادرة "إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة "، التي أطلقها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

ويهدف التطبيق إلى أن يكون وسيلة ثقافية للمسلمين ولغير المسلمين من غير المقيمين في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لزيارتهما، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالحقائق والمعلومات التاريخية للمناطق والمعالم التاريخية المختلفة التي يرتادونها خلال أداء الفريضة أو أثناء تجوالهم في مدينتي مكة والمدينة، إلى جانب زيادة الوعي الثقافي والتاريخي لساكني مكة المكرمة والمدينة المنورة وزائريهما من ضيوف الرحمن من خلال التفاعل المثري مع المعالم الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الإرشاد التاريخي والسياحي الميسر للمدينتين وإثراء المحتوى العربي وبالأخص عن المعالم التاريخية والثقافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في الوسائط التقنية والعالم السيبراني.

وكان المشروع قد تم تنفيذه كأحد مشاريع التخرج لطالبات قسم علوم الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، وهن: (بيان الهذلول، وحنين مقدمي، وخلود القحطاني، وطرفة آل الشيخ)، وقد تم تطويره بالكامل تحت نظام أندرويد.

جامعة أم القرى

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"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"
سبق

ابتكرت عدد من الخريجات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تطبيقًا مخصصًا لزيارة المعالم التاريخية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد حاز التطبيق على المركز الأول في مبادرة "إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة "، التي أطلقها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

ويهدف التطبيق إلى أن يكون وسيلة ثقافية للمسلمين ولغير المسلمين من غير المقيمين في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لزيارتهما، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالحقائق والمعلومات التاريخية للمناطق والمعالم التاريخية المختلفة التي يرتادونها خلال أداء الفريضة أو أثناء تجوالهم في مدينتي مكة والمدينة، إلى جانب زيادة الوعي الثقافي والتاريخي لساكني مكة المكرمة والمدينة المنورة وزائريهما من ضيوف الرحمن من خلال التفاعل المثري مع المعالم الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الإرشاد التاريخي والسياحي الميسر للمدينتين وإثراء المحتوى العربي وبالأخص عن المعالم التاريخية والثقافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في الوسائط التقنية والعالم السيبراني.

وكان المشروع قد تم تنفيذه كأحد مشاريع التخرج لطالبات قسم علوم الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، وهن: (بيان الهذلول، وحنين مقدمي، وخلود القحطاني، وطرفة آل الشيخ)، وقد تم تطويره بالكامل تحت نظام أندرويد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:21 AM

"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى"

تطبيق يثري المحتوى العربي.. وكان الأول في مبادرة "إثراء التجربة الدينية"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
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ابتكرت عدد من الخريجات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تطبيقًا مخصصًا لزيارة المعالم التاريخية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد حاز التطبيق على المركز الأول في مبادرة "إثراء التجربة الدينية افتراضيًّا في منظومة الحج والعمرة "، التي أطلقها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

ويهدف التطبيق إلى أن يكون وسيلة ثقافية للمسلمين ولغير المسلمين من غير المقيمين في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة لزيارتهما، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالحقائق والمعلومات التاريخية للمناطق والمعالم التاريخية المختلفة التي يرتادونها خلال أداء الفريضة أو أثناء تجوالهم في مدينتي مكة والمدينة، إلى جانب زيادة الوعي الثقافي والتاريخي لساكني مكة المكرمة والمدينة المنورة وزائريهما من ضيوف الرحمن من خلال التفاعل المثري مع المعالم الثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى الإرشاد التاريخي والسياحي الميسر للمدينتين وإثراء المحتوى العربي وبالأخص عن المعالم التاريخية والثقافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في الوسائط التقنية والعالم السيبراني.

وكان المشروع قد تم تنفيذه كأحد مشاريع التخرج لطالبات قسم علوم الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، وهن: (بيان الهذلول، وحنين مقدمي، وخلود القحطاني، وطرفة آل الشيخ)، وقد تم تطويره بالكامل تحت نظام أندرويد.

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