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مستشفى المويه يحصل على المركز الأول لرحلة الطوارئ

للمرة الثانية على التوالي لمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير

حصل قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف وللمرة الثانية، على المركز الأول لرحلة الطوارئ لمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير على مستوى أقسام الطوارئ على مستوى مستشفيات المملكة من خلال قياس تجربة المستفيد وبنسبة رضا وصلت إلى 96.44.

وعبّر مدير المستشفى عبد الله السميري عن سعادته وسروره بهذا الإنجاز، بقوله: إن التحسين مستمرّ على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين، وكذلك لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض.

هذا وقدمت إدارة الشؤون الصحية بالطائف شكرها وتقديرها لإدارة المستشفى وموظفي قسم الطوارئ على وجه الخصوص، نظير أدائهم الاستثنائي من خلال تجربة المريض بصحة الطائف في رفع مستوى رضا المرضى في خدمات الطوارئ خلال النصف الاول لعام 2021.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى المويه يحصل على المركز الأول لرحلة الطوارئ
سبق

حصل قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف وللمرة الثانية، على المركز الأول لرحلة الطوارئ لمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير على مستوى أقسام الطوارئ على مستوى مستشفيات المملكة من خلال قياس تجربة المستفيد وبنسبة رضا وصلت إلى 96.44.

وعبّر مدير المستشفى عبد الله السميري عن سعادته وسروره بهذا الإنجاز، بقوله: إن التحسين مستمرّ على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين، وكذلك لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض.

هذا وقدمت إدارة الشؤون الصحية بالطائف شكرها وتقديرها لإدارة المستشفى وموظفي قسم الطوارئ على وجه الخصوص، نظير أدائهم الاستثنائي من خلال تجربة المريض بصحة الطائف في رفع مستوى رضا المرضى في خدمات الطوارئ خلال النصف الاول لعام 2021.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:23 PM

مستشفى المويه يحصل على المركز الأول لرحلة الطوارئ

للمرة الثانية على التوالي لمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حصل قسم الطوارئ والحوادث في مستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف وللمرة الثانية، على المركز الأول لرحلة الطوارئ لمستشفيات أقل من ١٠٠ سرير على مستوى أقسام الطوارئ على مستوى مستشفيات المملكة من خلال قياس تجربة المستفيد وبنسبة رضا وصلت إلى 96.44.

وعبّر مدير المستشفى عبد الله السميري عن سعادته وسروره بهذا الإنجاز، بقوله: إن التحسين مستمرّ على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين، وكذلك لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض.

هذا وقدمت إدارة الشؤون الصحية بالطائف شكرها وتقديرها لإدارة المستشفى وموظفي قسم الطوارئ على وجه الخصوص، نظير أدائهم الاستثنائي من خلال تجربة المريض بصحة الطائف في رفع مستوى رضا المرضى في خدمات الطوارئ خلال النصف الاول لعام 2021.

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