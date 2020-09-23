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تزامناً مع يوم الوطن.. كلمات دعوية عن "اجتماع الكلمة ووحدة الصف" لشؤون جازان

بمساجد وجوامع المنطقة مساء اليوم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى التوحيد

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، السادس من شهر صفر 1442هجرية، برنامج الكلمات الدعوية التي جاءت بعنوان (اجتماع الكلمة ووحدة الصف) يلقيها عدد من المشايخ الفضلاء في مساجد وجوامع المنطقة ضمن البرنامج والفعاليات المصاحبة لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن عديد من المناشط التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان في ذكرى التوحيد حيث ستقام كل الكلمات بعد صلاة العشاء مباشرة.

من ناحيته، ذكر فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الكلمات الدعوية تتزامن مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وهي ذكرى توحيد المملكة في عامها التسعين، مشيراً إلى أن الشؤون الإسلامية في جازان تقدم من خلالها لمحة من لمحات قيادتنا الإنسانية والخيرية والتنموية.

وأوضح "المدخلي"؛ أن هذه الكلمات تحث على التأكيد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة الذي هو عنوان الكلمات المباركات لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وقدم "المدخلي" شكره للشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على توجيهاته ورعايته هذه البرامج الدعوية التي ينظمها الفرع، سائلا الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع يوم الوطن.. كلمات دعوية عن "اجتماع الكلمة ووحدة الصف" لشؤون جازان
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، السادس من شهر صفر 1442هجرية، برنامج الكلمات الدعوية التي جاءت بعنوان (اجتماع الكلمة ووحدة الصف) يلقيها عدد من المشايخ الفضلاء في مساجد وجوامع المنطقة ضمن البرنامج والفعاليات المصاحبة لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن عديد من المناشط التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان في ذكرى التوحيد حيث ستقام كل الكلمات بعد صلاة العشاء مباشرة.

من ناحيته، ذكر فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الكلمات الدعوية تتزامن مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وهي ذكرى توحيد المملكة في عامها التسعين، مشيراً إلى أن الشؤون الإسلامية في جازان تقدم من خلالها لمحة من لمحات قيادتنا الإنسانية والخيرية والتنموية.

وأوضح "المدخلي"؛ أن هذه الكلمات تحث على التأكيد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة الذي هو عنوان الكلمات المباركات لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وقدم "المدخلي" شكره للشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على توجيهاته ورعايته هذه البرامج الدعوية التي ينظمها الفرع، سائلا الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
10:41 AM

تزامناً مع يوم الوطن.. كلمات دعوية عن "اجتماع الكلمة ووحدة الصف" لشؤون جازان

بمساجد وجوامع المنطقة مساء اليوم ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى التوحيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، السادس من شهر صفر 1442هجرية، برنامج الكلمات الدعوية التي جاءت بعنوان (اجتماع الكلمة ووحدة الصف) يلقيها عدد من المشايخ الفضلاء في مساجد وجوامع المنطقة ضمن البرنامج والفعاليات المصاحبة لذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن عديد من المناشط التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان في ذكرى التوحيد حيث ستقام كل الكلمات بعد صلاة العشاء مباشرة.

من ناحيته، ذكر فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه الكلمات الدعوية تتزامن مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا وهي ذكرى توحيد المملكة في عامها التسعين، مشيراً إلى أن الشؤون الإسلامية في جازان تقدم من خلالها لمحة من لمحات قيادتنا الإنسانية والخيرية والتنموية.

وأوضح "المدخلي"؛ أن هذه الكلمات تحث على التأكيد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة الذي هو عنوان الكلمات المباركات لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وقدم "المدخلي" شكره للشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، على توجيهاته ورعايته هذه البرامج الدعوية التي ينظمها الفرع، سائلا الله أن يحفظ قيادتنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار.

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