رابطة العالم الإسلامي والشؤون الإسلامية الماليزية تؤكدان تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة

وقّعا اتفاقية تعاون.. "البكري": نقدّر الجهود الدولية الاستثنائية للرابطة في ترسيخ الوئام والتعايش الديني

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين في الرياض وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا، ورحب الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بضيفه الدكتور ذو الكفل محمد البكري الذي يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد ماليزي رفيع المستوى يضم عدة وزارات.

وأوضح الدكتور "العيسى" حرص الرابطة على تعميق علاقاتها مع مملكة ماليزيا التي يُكنّ لها جميع المسلمين التقدير والمحبة، فيما ثمّن الدكتور "البكري" جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن الرابطة تعتبر المرجعية الأولى للمسلمين؛ وعلى تقدير بلاده لجهود الرابطة في الدول الإسلامية والعالم كله، وحرصها على ترسيخ قيم الوئام والتعايش عالمياً دينياً وثقافياً، مؤكداً أن جهود الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى تجاوزت التأثير في الداخل الإسلامي إلى التأثير العالمي وبناء جسور المحبة والسلام والتعايش، وقد وقّع الطرفان مذكرة تعاون بين الرابطة والوزارة، كما أصدرا بياناً مشتركاً يؤكد التزامهما بتعميق أواصر المحبة والإخاء.

كما قام الوفد بتكريم الدكتور محمد العيسى بجائزة السلام بدولة ماليزيا لجهوده المشكورة؛ سعياً إلى أفضل عناية بشؤون المسلمين ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم، وقد سلمها له رئيس الوفد.

مذكرة تعاون تاريخية

وقّعت رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية في ماليزيا مذكرة تعاون مشترك تتضمن تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة في ماليزيا، وذلك عبر إعداد خطة عمل مشتركة ذات برنامج زمني محدد، وسيتم رفع هذه الوثيقة التاريخية للجهات الماليزية المعنية بالحوار والتواصل الحضاري، ومن ثم نشرها في وسائل الإعلام وعقد الفعاليات الفكرية والثقافية لمناقشتها في الإطار الأكاديمي، كما سيسعى الطرفان لإدماج مبادئ الوثيقة في المناهج التعليمية، وإتاحتها للمنظمات المدنية الماليزية.

خدمة الإسلام والمسلمين

ستعمل الرابطة والوزارة على التعريف بالإسلام وبمبادئه الأصيلة النابعة من قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى توضيح موقف الدين الحنيف من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، يتضمن هذا النشاط تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وكذلك الاطلاع على المطبوعات الصادرة في الجهتين، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي وسُبل دعمه وتفعيله.

تنظيم أنشطة علمية

تشمل المذكرة تبادل الدعوات بين الرابطة والوزارة في الإطار الأكاديمي، حيث سينفذ الطرفان أنشطة مشتركة بهذا الخصوص تتضمن عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات نقاش، كما ستدعم الرابطة والوزارة المناسبات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب والحضارات، وسيشترك الطرفان في التباحث حول القضايا الإنسانية المعاصرة وسُبل معالجتها على النطاقين الإسلامي والدولي، وستعمل المذكرة على خدمة اللغة العربية وثقافتها، وتشجيع الاهتمام بها في أوساط الشعب الماليزي.

بيان مشترك

أصدر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ووزير الشؤون الإسلامية الماليزي بياناً مشتركاً أكدا فيه سعادتهما بالاجتماع الأخوي الذي عقداه واستعرضا فيه مجالات التعاون المشترك، وعبّر الوزير الماليزي عن حرص بلاده على تنمية أواصر الأخوة مع كل المنظمات والشعوب الإسلامية.

كما نوّه الدكتور البكري بالجهود العالمية التي يقوم بها د."العيسى" بوصفه أميناً عاماً للرابطة والتي أثمرت عن تحقيق الرابطة لنقلة نوعية في الأداء وأسهمت بشكل غير مسبوق في مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف أتباع الملل والنِحل.

من جهته، أشاد الدكتور "العيسى" بمملكة ماليزيا؛ معتبراً إياها أنموذجاً للتسامح والتعايش في دول التنوع الديني والإثني.