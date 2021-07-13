محافظ الحناكية يدشن المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

المشرافي: المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي

دشن محافظ الحناكية فهد بن عواض المشرافي، اليوم، المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة المكلف الحميدي حسين المطيري، وممثلي منصة تبرع بفرع‫ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وأعضاء الجمعيات الخيرية.

استمع المشرافي لشرح مفصل عن المنصة، تلا ذلك عرض مرئي يتحدث عن آلية عمل المنصة، وقد ثمّن المشرافي جهود الوزارة في هذا المشروع، معربًا عن شكره لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي عن طريق تمكين أفراد المجتمع من التبرع للجهات الأهلية المعتمدة رسميًا، فضلاً عن دعم الشفافية وتعزيز ثقة المتبرع بالجمعيات الخيرية.

يُذكر أن منصة تبرع تعد واحدة من أهم قنوات العطاء الرسمية الموثوقة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، إذ تمكن المتبرع من اختيار تصنيف العطاء (صدقة، زكاة ، كفارة) كما تتيح له أيضًا اختيار المجال الذي يرغب في توجيه تبرعه إليه.

كما تتيح وسائل دفع متنوعة باستخدام بطاقات مدى وفيزا، ماستركارد وApple Pay.، وتُعد حلاً سهلاً لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة ونموذجًا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.