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"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام

18 ألف مخالفة.. الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5343 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (18033) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/ 6/ 1442هـ حتى 10/ 6/ 1442هـ.
وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)، ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(391)، ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204)، ثم منطقة نجران بـ(82)، ومنطقة جازان (78).

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام
سبق

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (18033) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/ 6/ 1442هـ حتى 10/ 6/ 1442هـ.
وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)، ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(391)، ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204)، ثم منطقة نجران بـ(82)، ومنطقة جازان (78).

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
03:55 PM

"الداخلية" تعلن حصيلة مخالفي الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.. وتشدد: واصلوا الالتزام

18 ألف مخالفة.. الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5343 مخالفة تلتها منطقة مكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 بلغت (18033) مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/ 6/ 1442هـ حتى 10/ 6/ 1442هـ.
وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5343) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3028)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2236)، ومنطقة القصيم بـ(1798)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1495)، ومنطقة الباحة بـ(1422)، ومنطقة الجوف بـ(1117)، ومنطقة تبوك بـ(521)، ومنطقة حائل بـ(391)، ومنطقة عسير بـ(318)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(204)، ثم منطقة نجران بـ(82)، ومنطقة جازان (78).

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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