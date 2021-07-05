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عن هزيمة قواته في "تيغراي" وأسر الآلاف.. "أحمد": يمكننا تجنيد مليون مقاتل جديد

أشار إلى أن حكومته ترمي إلى تعزيز الهدوء في الإقليم

ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان، أن حكومته قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل جديد، لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة تيغراي التي شهدت معارك كبيرة، كما شهدت انسحاب الجيش الإثيوبي ووقوع الآلاف من جنوده في الأسر.

وبعد أسبوع على سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي على ميكيلي عاصمة الإقليم، أضاف "أحمد"، يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع تعبئة 100 ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم.

وأشار إلى أنه إذا لم تكن القوة الخاصة كافية وتبيّن أن هناك حاجة لميليشيا، فيمكن خلال شهر أو شهرين تنظيم صفوف نصف مليون عنصر، ويمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن المسؤولين في حكومته خلصوا إلى ضرورة إرساء فترة من الهدوء، لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.

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عن هزيمة قواته في "تيغراي" وأسر الآلاف.. "أحمد": يمكننا تجنيد مليون مقاتل جديد
سبق

ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان، أن حكومته قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل جديد، لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة تيغراي التي شهدت معارك كبيرة، كما شهدت انسحاب الجيش الإثيوبي ووقوع الآلاف من جنوده في الأسر.

وبعد أسبوع على سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي على ميكيلي عاصمة الإقليم، أضاف "أحمد"، يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع تعبئة 100 ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم.

وأشار إلى أنه إذا لم تكن القوة الخاصة كافية وتبيّن أن هناك حاجة لميليشيا، فيمكن خلال شهر أو شهرين تنظيم صفوف نصف مليون عنصر، ويمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن المسؤولين في حكومته خلصوا إلى ضرورة إرساء فترة من الهدوء، لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:31 PM

عن هزيمة قواته في "تيغراي" وأسر الآلاف.. "أحمد": يمكننا تجنيد مليون مقاتل جديد

أشار إلى أن حكومته ترمي إلى تعزيز الهدوء في الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم (الاثنين)، أمام البرلمان، أن حكومته قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل جديد، لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة تيغراي التي شهدت معارك كبيرة، كما شهدت انسحاب الجيش الإثيوبي ووقوع الآلاف من جنوده في الأسر.

وبعد أسبوع على سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي على ميكيلي عاصمة الإقليم، أضاف "أحمد"، يمكن خلال أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع تعبئة 100 ألف عنصر من الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم.

وأشار إلى أنه إذا لم تكن القوة الخاصة كافية وتبيّن أن هناك حاجة لميليشيا، فيمكن خلال شهر أو شهرين تنظيم صفوف نصف مليون عنصر، ويمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين أن المسؤولين في حكومته خلصوا إلى ضرورة إرساء فترة من الهدوء، لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.

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