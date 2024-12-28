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الهند ترفض تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا وتتهمها بتحويل الهنود للمسيحية

أفصحت السلطات الهندية عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا الخيرية في الهند، التي يتبعها آلاف الراهبات اللاتي يشرفن على مشروعات عدة، من بينها دور لرعاية الأطفال الذين ليس لديهم عائل، ومدارس، وعيادات، ودور لرعاية المسنين.

وقالت وزارة الداخلية الهندية، إنها لن تجدّد الترخيص الذي يسمح بحصول هذه المؤسسة على تمويل أجنبي؛ نظراً "لمدخلات سلبية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

ويتهم متشدّدون هندوس المؤسسة الخيرية بأنها تستغل برامجها لتشجيع المواطنين الهنود على اعتناق المسيحية، لكن المؤسسة تنفي صحة تلك الاتهامات.

وأصدرت مؤسسة الأم تريزا الخيرية بياناً أكّدت فيه أن طلب تجديد ترخيص الحصول على تمويل أجنبي رُفض، وأنها لن تستخدم الحسابات الخاصة بالتمويل الأجنبي "حتى تتم تسوية هذا الأمر".

ووجّهت ماماتا بانرجي؛ زعيمة ولاية البنغال الغربية، انتقاداتٍ في وقتٍ سابق لنشرها تغريدة على حسابها على موقع تويتر، قالت فيها إن الحكومة جمّدت أرصدة هذه المؤسسة الخيرية في البنوك، لكن الحكومة الهندية نفت أن تكون تلك الأرصدة قد جُمدت.

وأُسّست مؤسسة الإرساليات الخيرية في عام 1950 على يد الأم تريزا، وهي راهبة من الروم الكاثوليك انتقلت من بلدها الأصلي مقدونيا إلى الهند.

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الهند ترفض تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا وتتهمها بتحويل الهنود للمسيحية
سبق

أفصحت السلطات الهندية عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا الخيرية في الهند، التي يتبعها آلاف الراهبات اللاتي يشرفن على مشروعات عدة، من بينها دور لرعاية الأطفال الذين ليس لديهم عائل، ومدارس، وعيادات، ودور لرعاية المسنين.

وقالت وزارة الداخلية الهندية، إنها لن تجدّد الترخيص الذي يسمح بحصول هذه المؤسسة على تمويل أجنبي؛ نظراً "لمدخلات سلبية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

ويتهم متشدّدون هندوس المؤسسة الخيرية بأنها تستغل برامجها لتشجيع المواطنين الهنود على اعتناق المسيحية، لكن المؤسسة تنفي صحة تلك الاتهامات.

وأصدرت مؤسسة الأم تريزا الخيرية بياناً أكّدت فيه أن طلب تجديد ترخيص الحصول على تمويل أجنبي رُفض، وأنها لن تستخدم الحسابات الخاصة بالتمويل الأجنبي "حتى تتم تسوية هذا الأمر".

ووجّهت ماماتا بانرجي؛ زعيمة ولاية البنغال الغربية، انتقاداتٍ في وقتٍ سابق لنشرها تغريدة على حسابها على موقع تويتر، قالت فيها إن الحكومة جمّدت أرصدة هذه المؤسسة الخيرية في البنوك، لكن الحكومة الهندية نفت أن تكون تلك الأرصدة قد جُمدت.

وأُسّست مؤسسة الإرساليات الخيرية في عام 1950 على يد الأم تريزا، وهي راهبة من الروم الكاثوليك انتقلت من بلدها الأصلي مقدونيا إلى الهند.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:32 AM

الهند ترفض تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا وتتهمها بتحويل الهنود للمسيحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفصحت السلطات الهندية عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم تجديد الترخيص لمؤسسة الأم تريزا الخيرية في الهند، التي يتبعها آلاف الراهبات اللاتي يشرفن على مشروعات عدة، من بينها دور لرعاية الأطفال الذين ليس لديهم عائل، ومدارس، وعيادات، ودور لرعاية المسنين.

وقالت وزارة الداخلية الهندية، إنها لن تجدّد الترخيص الذي يسمح بحصول هذه المؤسسة على تمويل أجنبي؛ نظراً "لمدخلات سلبية"، طبقاً لـ "بي بي سي".

ويتهم متشدّدون هندوس المؤسسة الخيرية بأنها تستغل برامجها لتشجيع المواطنين الهنود على اعتناق المسيحية، لكن المؤسسة تنفي صحة تلك الاتهامات.

وأصدرت مؤسسة الأم تريزا الخيرية بياناً أكّدت فيه أن طلب تجديد ترخيص الحصول على تمويل أجنبي رُفض، وأنها لن تستخدم الحسابات الخاصة بالتمويل الأجنبي "حتى تتم تسوية هذا الأمر".

ووجّهت ماماتا بانرجي؛ زعيمة ولاية البنغال الغربية، انتقاداتٍ في وقتٍ سابق لنشرها تغريدة على حسابها على موقع تويتر، قالت فيها إن الحكومة جمّدت أرصدة هذه المؤسسة الخيرية في البنوك، لكن الحكومة الهندية نفت أن تكون تلك الأرصدة قد جُمدت.

وأُسّست مؤسسة الإرساليات الخيرية في عام 1950 على يد الأم تريزا، وهي راهبة من الروم الكاثوليك انتقلت من بلدها الأصلي مقدونيا إلى الهند.

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