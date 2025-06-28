"كوبا أمريكا": ركلات الترجيح تبتسم للبرازيل وتعبس في وجه باراغواي

"السامبا" لدور نصف النهائي.. وسط ظروف متواضعة

ابتسم الحظ لمنتخب البرازيل من خلال ركلات الترجيح أمام باراغواي 4/3، التي نقلتها إلى دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

وكانت الأشواط الأساسية قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجّل للباراغواي تماسك الخطوط في ظل النقص العددي، حينما خسر الفريق مدافعه "بالبوينا" في منتصف الشوط الثاني بالبطاقة الحمراء، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى بلوغ ركلات الترجيح التي عبست في وجهه، وابتسمت لأصحاب الأرض والجمهور.



