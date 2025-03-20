النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزراء: كلمة خادم الحرمين تحمل رسائل ومضامين سامية مفادها "صحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام الدولة"

من خلال تغريدات إشادة عبر حساباتهم في "تويتر"

أشاد عدد من الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها مساء اليوم، وحملت مضامين ودلالات وتوجيهات تحمل النصح والوضوح والسياسة الحصيفة الراسخة التي تسير عليها المملكة تجاه المواطنين والمقيمين، وتؤكد أن القيادة مع ما يحقق كل أسباب الحياة الكريمة والسلامة لمن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وتسخير كل الإمكانات مع العزيمة والتوكل على الله في مواجهة التحديات.

وفي التفاصيل، أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تضع سلامة وصحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام كافة مؤسسات الدولة، ورغم التحديات، إلا أن همة أبناء هذا الوطن قادرة على مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: "لامست كلمة خادم الحرمين الشريفين المواطن والمقيم بكل شفافية، وأكدت مدى حرص القيادة على الوطن والمواطن بلمسة أبوية حانية. وسنعمل وزملائي في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق رؤيته -حفظه الله- ومواجهة التحديات، حفظ الله الملك والوطن والمواطن، وأدام علينا العز والرخاء".

الجدير بالذكر أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين تصدرت الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات التي أكدت على أن الكلمة شاهد على ما يوليه -يحفظه الله- من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء: كلمة خادم الحرمين تحمل رسائل ومضامين سامية مفادها "صحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام الدولة"
سبق

أشاد عدد من الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها مساء اليوم، وحملت مضامين ودلالات وتوجيهات تحمل النصح والوضوح والسياسة الحصيفة الراسخة التي تسير عليها المملكة تجاه المواطنين والمقيمين، وتؤكد أن القيادة مع ما يحقق كل أسباب الحياة الكريمة والسلامة لمن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وتسخير كل الإمكانات مع العزيمة والتوكل على الله في مواجهة التحديات.

وفي التفاصيل، أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تضع سلامة وصحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام كافة مؤسسات الدولة، ورغم التحديات، إلا أن همة أبناء هذا الوطن قادرة على مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: "لامست كلمة خادم الحرمين الشريفين المواطن والمقيم بكل شفافية، وأكدت مدى حرص القيادة على الوطن والمواطن بلمسة أبوية حانية. وسنعمل وزملائي في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق رؤيته -حفظه الله- ومواجهة التحديات، حفظ الله الملك والوطن والمواطن، وأدام علينا العز والرخاء".

الجدير بالذكر أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين تصدرت الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات التي أكدت على أن الكلمة شاهد على ما يوليه -يحفظه الله- من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
12:16 AM

وزراء: كلمة خادم الحرمين تحمل رسائل ومضامين سامية مفادها "صحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام الدولة"

من خلال تغريدات إشادة عبر حساباتهم في "تويتر"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
2,165

أشاد عدد من الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها مساء اليوم، وحملت مضامين ودلالات وتوجيهات تحمل النصح والوضوح والسياسة الحصيفة الراسخة التي تسير عليها المملكة تجاه المواطنين والمقيمين، وتؤكد أن القيادة مع ما يحقق كل أسباب الحياة الكريمة والسلامة لمن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وتسخير كل الإمكانات مع العزيمة والتوكل على الله في مواجهة التحديات.

وفي التفاصيل، أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تضع سلامة وصحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام كافة مؤسسات الدولة، ورغم التحديات، إلا أن همة أبناء هذا الوطن قادرة على مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: "لامست كلمة خادم الحرمين الشريفين المواطن والمقيم بكل شفافية، وأكدت مدى حرص القيادة على الوطن والمواطن بلمسة أبوية حانية. وسنعمل وزملائي في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق رؤيته -حفظه الله- ومواجهة التحديات، حفظ الله الملك والوطن والمواطن، وأدام علينا العز والرخاء".

الجدير بالذكر أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين تصدرت الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات التي أكدت على أن الكلمة شاهد على ما يوليه -يحفظه الله- من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,815
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,039

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة