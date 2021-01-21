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غداً انطلاق بطولة الطائرات اللاسلكية في الرياض

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم " غداً الجمعة؛ بطولة الطائرات اللاسلكية ( آرسي سكاي ) وذلك في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.

وتضم البطولة فئتين؛ الأولى الفئة المتقدمة وتشمل (الطائرات النفاثة Jet، الطائرات المجنحة المروحية "وقود")، والفئة الثانية "الأساسية" وتشمل جميع فئات الطائرات اللاسلكية.

وسيسبق البطولة اجتماع لجنة التحكيم التي تضم محكمين معينين من الاتحاد، بالمتسابقين؛ لشرح أنظمة وقواعد البطولة التي ستنطلق بالتصفيات ثم النهائي وأخيراً التتويج .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً انطلاق بطولة الطائرات اللاسلكية في الرياض
سبق

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم " غداً الجمعة؛ بطولة الطائرات اللاسلكية ( آرسي سكاي ) وذلك في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.

وتضم البطولة فئتين؛ الأولى الفئة المتقدمة وتشمل (الطائرات النفاثة Jet، الطائرات المجنحة المروحية "وقود")، والفئة الثانية "الأساسية" وتشمل جميع فئات الطائرات اللاسلكية.

وسيسبق البطولة اجتماع لجنة التحكيم التي تضم محكمين معينين من الاتحاد، بالمتسابقين؛ لشرح أنظمة وقواعد البطولة التي ستنطلق بالتصفيات ثم النهائي وأخيراً التتويج .

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
07:09 PM

غداً انطلاق بطولة الطائرات اللاسلكية في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم " غداً الجمعة؛ بطولة الطائرات اللاسلكية ( آرسي سكاي ) وذلك في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.

وتضم البطولة فئتين؛ الأولى الفئة المتقدمة وتشمل (الطائرات النفاثة Jet، الطائرات المجنحة المروحية "وقود")، والفئة الثانية "الأساسية" وتشمل جميع فئات الطائرات اللاسلكية.

وسيسبق البطولة اجتماع لجنة التحكيم التي تضم محكمين معينين من الاتحاد، بالمتسابقين؛ لشرح أنظمة وقواعد البطولة التي ستنطلق بالتصفيات ثم النهائي وأخيراً التتويج .

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