النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في غفلة أسقطته.. كلاب مسعورة تصيب مواطناً بـ"غرناطة تبوك"

أنقذه مقيمان ونُقل للمستشفى مطالباً المعنيين بالتدخل: أخشى على الأطفال

أنقذ مقيمان من جنسية بنغالية في تبوك، ظهر اليوم، مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 40 عاماً من كلاب ضالة ـ يعتقد أنها مسعورة ـ، في حي غرناطة هجمت عليه وتمكنت من إصابته في ساقه قبل أن يقوم المقيمان بضرب الكلاب وعددها ثلاثة بالعصي والحجارة إلى أن تمكنا من إبعادها، فيما تم نقل المواطن إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لإجراء العلاج اللازم.

وقال المواطن الذي يتلقى العلاج حالياً في تخصصي تبوك لـ"سبق"، إن الكلاب هجمت عليه بينما كان يسير على قدميه وفي غفلة منه تمكنت من إسقاطه على الأرض، وعلى الرغم من محاولته إنقاذ نفسه إلا أن عدد الكلاب وشراستها مكنها من إصابته قبل أن تتدخل العمالة من إبعادها.

وأضاف: "خرحت بإصابة بسيطة بفضل الله ثم مقاومتي قبل حضور العمالة مشكورين ومساعدتي في إبعادها، ولكني أخشى من هجومها على طفل -لا قدر الله- ستكون النتائج قاتلة"، مطالباً من الجهات المعنية سرعة التدخل لمعالجة حال الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء، مشيراً إلى أن بعض هذه الحيوانات أذاها يتعدى على حياة الناس.

يُذكر أن علاج هذه الحالة ـبحسب جدول إعطاء اللقاح المضاد لعضات الحيوان- سيستمر حتى يوم 13 ـ 6 ـ 1440هـ بمعدل إبرة كل ثلاثة أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في غفلة أسقطته.. كلاب مسعورة تصيب مواطناً بـ"غرناطة تبوك"
سبق

أنقذ مقيمان من جنسية بنغالية في تبوك، ظهر اليوم، مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 40 عاماً من كلاب ضالة ـ يعتقد أنها مسعورة ـ، في حي غرناطة هجمت عليه وتمكنت من إصابته في ساقه قبل أن يقوم المقيمان بضرب الكلاب وعددها ثلاثة بالعصي والحجارة إلى أن تمكنا من إبعادها، فيما تم نقل المواطن إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لإجراء العلاج اللازم.

وقال المواطن الذي يتلقى العلاج حالياً في تخصصي تبوك لـ"سبق"، إن الكلاب هجمت عليه بينما كان يسير على قدميه وفي غفلة منه تمكنت من إسقاطه على الأرض، وعلى الرغم من محاولته إنقاذ نفسه إلا أن عدد الكلاب وشراستها مكنها من إصابته قبل أن تتدخل العمالة من إبعادها.

وأضاف: "خرحت بإصابة بسيطة بفضل الله ثم مقاومتي قبل حضور العمالة مشكورين ومساعدتي في إبعادها، ولكني أخشى من هجومها على طفل -لا قدر الله- ستكون النتائج قاتلة"، مطالباً من الجهات المعنية سرعة التدخل لمعالجة حال الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء، مشيراً إلى أن بعض هذه الحيوانات أذاها يتعدى على حياة الناس.

يُذكر أن علاج هذه الحالة ـبحسب جدول إعطاء اللقاح المضاد لعضات الحيوان- سيستمر حتى يوم 13 ـ 6 ـ 1440هـ بمعدل إبرة كل ثلاثة أيام.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
03:35 PM

في غفلة أسقطته.. كلاب مسعورة تصيب مواطناً بـ"غرناطة تبوك"

أنقذه مقيمان ونُقل للمستشفى مطالباً المعنيين بالتدخل: أخشى على الأطفال

A A A
بدر الجبل - تبوك
8
19,273

أنقذ مقيمان من جنسية بنغالية في تبوك، ظهر اليوم، مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 40 عاماً من كلاب ضالة ـ يعتقد أنها مسعورة ـ، في حي غرناطة هجمت عليه وتمكنت من إصابته في ساقه قبل أن يقوم المقيمان بضرب الكلاب وعددها ثلاثة بالعصي والحجارة إلى أن تمكنا من إبعادها، فيما تم نقل المواطن إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لإجراء العلاج اللازم.

وقال المواطن الذي يتلقى العلاج حالياً في تخصصي تبوك لـ"سبق"، إن الكلاب هجمت عليه بينما كان يسير على قدميه وفي غفلة منه تمكنت من إسقاطه على الأرض، وعلى الرغم من محاولته إنقاذ نفسه إلا أن عدد الكلاب وشراستها مكنها من إصابته قبل أن تتدخل العمالة من إبعادها.

وأضاف: "خرحت بإصابة بسيطة بفضل الله ثم مقاومتي قبل حضور العمالة مشكورين ومساعدتي في إبعادها، ولكني أخشى من هجومها على طفل -لا قدر الله- ستكون النتائج قاتلة"، مطالباً من الجهات المعنية سرعة التدخل لمعالجة حال الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء، مشيراً إلى أن بعض هذه الحيوانات أذاها يتعدى على حياة الناس.

يُذكر أن علاج هذه الحالة ـبحسب جدول إعطاء اللقاح المضاد لعضات الحيوان- سيستمر حتى يوم 13 ـ 6 ـ 1440هـ بمعدل إبرة كل ثلاثة أيام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة