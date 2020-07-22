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"تكافل".. خدمات لأكثر من 400 ألف طالب وطالبة بمشاركة 77 ألف متطوع

في مجالات الإعانة المالية وبرامج "الكسوة والوجبة والحقيبة" والتمكين الرقمي

قالت وزارة التعليم اليوم: إن مؤسسة تكافل الخيرية، تقدم خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، شاملةً الإعانات المالية للطلاب والطالبات، وبرامج (الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية)، بمشاركة ما يزيد على (77.000) ألف متطوع؛ لترشيح الطلاب، ودراسة حالتهم، وإيصال المعونة لهم، ومتابعة أثرها عليهم.

ويأتي ضمن أهم مشاريع المؤسسة؛ مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه نحو 270 ألف طالب وطالبة، يدرسـون في قـرابـة 20 ألف مدرسة حكومية، ومشروع الوجبة المدرسية (وجبتي) لتوفير وجبات غذائية صحية لقرابة 60 ألف طالب وطالبة يوميًّا؛ حيث يتم توزيع أكثر من 11 مليون وجبة سنويًا، إضافة إلى مشروع (كسوتي) الذي استفاد منه خلال الأعوام الماضية أكثر من 135 ألف طالب وطالبة.

وقدمت المؤسسة مبادرة (التمكين الرقمي)، لدعم طلبة تكافل بأجهزة وحواسيب لوحية تُمَكّنهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة، بشراكات متميزة مع بعض الجهات من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث استفاد من هذه المبادرة أكثر من 38 ألف طالب وطالبة.

وقامت المؤسسة خلال جائحة كورونا بتوفير أجهزة للتعليم عن بُعد لطلابها؛ ليتمكنوا من الوصول لمنصات التعليم الإلكترونية؛ وذلك ضمن مبادرة "العطاء الرقمي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وساهمت المؤسسة بـ12 ألف جهاز لوحي، وسهلت الوصول إلى جميع المستفيدين من المبادرة.

وتقدم "تكافل" عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي المعنوي، التعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، ويشمل ذلك برامج التدريب والتجسير وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة "تفوق"، وبرامج الدعم العلمي و"دروس التقوية الإلكترونية".

يُذكر أن مؤسسة "تكافل" الخيرية، مؤسسة مانحة تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام ماديًّا ومعنويًّا؛ بهدف استمرار تعليمهم وتفوقهم، من خلال الوسائل والمشاريع المناسبة بالتعاون مع وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وزارة التعليم مؤسسة تكافل الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكافل".. خدمات لأكثر من 400 ألف طالب وطالبة بمشاركة 77 ألف متطوع
سبق

قالت وزارة التعليم اليوم: إن مؤسسة تكافل الخيرية، تقدم خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، شاملةً الإعانات المالية للطلاب والطالبات، وبرامج (الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية)، بمشاركة ما يزيد على (77.000) ألف متطوع؛ لترشيح الطلاب، ودراسة حالتهم، وإيصال المعونة لهم، ومتابعة أثرها عليهم.

ويأتي ضمن أهم مشاريع المؤسسة؛ مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه نحو 270 ألف طالب وطالبة، يدرسـون في قـرابـة 20 ألف مدرسة حكومية، ومشروع الوجبة المدرسية (وجبتي) لتوفير وجبات غذائية صحية لقرابة 60 ألف طالب وطالبة يوميًّا؛ حيث يتم توزيع أكثر من 11 مليون وجبة سنويًا، إضافة إلى مشروع (كسوتي) الذي استفاد منه خلال الأعوام الماضية أكثر من 135 ألف طالب وطالبة.

وقدمت المؤسسة مبادرة (التمكين الرقمي)، لدعم طلبة تكافل بأجهزة وحواسيب لوحية تُمَكّنهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة، بشراكات متميزة مع بعض الجهات من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث استفاد من هذه المبادرة أكثر من 38 ألف طالب وطالبة.

وقامت المؤسسة خلال جائحة كورونا بتوفير أجهزة للتعليم عن بُعد لطلابها؛ ليتمكنوا من الوصول لمنصات التعليم الإلكترونية؛ وذلك ضمن مبادرة "العطاء الرقمي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وساهمت المؤسسة بـ12 ألف جهاز لوحي، وسهلت الوصول إلى جميع المستفيدين من المبادرة.

وتقدم "تكافل" عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي المعنوي، التعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، ويشمل ذلك برامج التدريب والتجسير وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة "تفوق"، وبرامج الدعم العلمي و"دروس التقوية الإلكترونية".

يُذكر أن مؤسسة "تكافل" الخيرية، مؤسسة مانحة تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام ماديًّا ومعنويًّا؛ بهدف استمرار تعليمهم وتفوقهم، من خلال الوسائل والمشاريع المناسبة بالتعاون مع وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
11:52 AM
اخر تعديل
22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:36 PM

"تكافل".. خدمات لأكثر من 400 ألف طالب وطالبة بمشاركة 77 ألف متطوع

في مجالات الإعانة المالية وبرامج "الكسوة والوجبة والحقيبة" والتمكين الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم اليوم: إن مؤسسة تكافل الخيرية، تقدم خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، شاملةً الإعانات المالية للطلاب والطالبات، وبرامج (الكسوة، الوجبة، الحقيبة المدرسية)، بمشاركة ما يزيد على (77.000) ألف متطوع؛ لترشيح الطلاب، ودراسة حالتهم، وإيصال المعونة لهم، ومتابعة أثرها عليهم.

ويأتي ضمن أهم مشاريع المؤسسة؛ مشروع الإعانة المالية الذي يستفيد منه نحو 270 ألف طالب وطالبة، يدرسـون في قـرابـة 20 ألف مدرسة حكومية، ومشروع الوجبة المدرسية (وجبتي) لتوفير وجبات غذائية صحية لقرابة 60 ألف طالب وطالبة يوميًّا؛ حيث يتم توزيع أكثر من 11 مليون وجبة سنويًا، إضافة إلى مشروع (كسوتي) الذي استفاد منه خلال الأعوام الماضية أكثر من 135 ألف طالب وطالبة.

وقدمت المؤسسة مبادرة (التمكين الرقمي)، لدعم طلبة تكافل بأجهزة وحواسيب لوحية تُمَكّنهم من الاستفادة من التقنية وما توفره من مصادر معرفية واسعة، بشراكات متميزة مع بعض الجهات من القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث استفاد من هذه المبادرة أكثر من 38 ألف طالب وطالبة.

وقامت المؤسسة خلال جائحة كورونا بتوفير أجهزة للتعليم عن بُعد لطلابها؛ ليتمكنوا من الوصول لمنصات التعليم الإلكترونية؛ وذلك ضمن مبادرة "العطاء الرقمي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وساهمت المؤسسة بـ12 ألف جهاز لوحي، وسهلت الوصول إلى جميع المستفيدين من المبادرة.

وتقدم "تكافل" عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي المعنوي، التعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، ويشمل ذلك برامج التدريب والتجسير وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة "تفوق"، وبرامج الدعم العلمي و"دروس التقوية الإلكترونية".

يُذكر أن مؤسسة "تكافل" الخيرية، مؤسسة مانحة تدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام ماديًّا ومعنويًّا؛ بهدف استمرار تعليمهم وتفوقهم، من خلال الوسائل والمشاريع المناسبة بالتعاون مع وزارة التعليم وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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