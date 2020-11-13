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بعقد 9.8 مليار دولار.. القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فوز شركة بوينج بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول السعودي، كما يتضمن جهوداً، مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقاتلة، إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي.

ووفقاً لوكالة "يو بي آي" الأمريكية، أنه وفقاً للاتفاقية، ستكون فترة هذا العقد خمس سنوات بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات.

القوات الجوية السعودية طائرات F-15

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعقد 9.8 مليار دولار.. القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فوز شركة بوينج بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول السعودي، كما يتضمن جهوداً، مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقاتلة، إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي.

ووفقاً لوكالة "يو بي آي" الأمريكية، أنه وفقاً للاتفاقية، ستكون فترة هذا العقد خمس سنوات بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:21 PM

بعقد 9.8 مليار دولار.. القوات الجوية السعودية تدعم أسطولها بطائرات F-15 المتطورة

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خالد علي - الرياض
0
2,056

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فوز شركة بوينج بعقد قيمته 9.8 مليار دولار لدعم القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز F-15 المتطورة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الاتفاق يشمل تحديث ودعم الأسطول السعودي، كما يتضمن جهوداً، مثل: تصميم الأجهزة والبرامج والأسلحة والتطوير والتكامل والاختبار والنظام الفرعي والمكونات الهيكلية للطائرات المقاتلة، إضافة إلى إنتاج وتركيب التعديلات والتحسينات المستقبلية على الأسطول الجوي السعودي.

ووفقاً لوكالة "يو بي آي" الأمريكية، أنه وفقاً للاتفاقية، ستكون فترة هذا العقد خمس سنوات بداية من تاريخ منح العقد، إضافة إلى وجود خيار لتمديده لمدة إضافية تصل إلى خمس سنوات.

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