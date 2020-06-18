النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند تسجل رقمًا قياسيًّا للوفيات والإصابات بكورونا

إجمالي عدد حالات الإصابة يصل إلى 366946

بلغت الوفيات بالفيروس التاجي في الهند رقمًا قياسيًّا مع أكثر من ألفي وفاة في يوم واحد، وارتفع عدد الإصابات في البلاد بمعدل 12.8 ألف وبلغ 366946.

وبحسب "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة ورفاهية الأسرة: 160384 شخصًا يخضعون للعلاج من مرض كوفيد 19 في البلاد، وتم شفاء 194324 شخصًا "7401 يوميًّا"، وتوفي 237 12 (334 في آخر يوم).

وشهد يوم الأربعاء، الإبلاغ عن 354.065 حالة إصابة بالمرض "بزيادة يومية بأكثر من 10.9 آلاف"، في اليوم السابق بلغ عدد مرضى الفيروس التاجي المسجلين 343081 حالة إصابة بالمرض "مع زيادة يومية بأكثر من 10.6 آلاف".

ووفقًا لتقديرات جامعة "جونز هوبكنز"؛ فإن الهند تأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الحالات، قبل بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وعانت ولاية ماهاراشترا من تفشي فيروس كورونا أكثر من غيرها في وسط البلاد؛ حيث تم فيها تسجيل حوالى ثلث جميع حالات المرض في البلاد، 116752 (3.307 في اليوم). وفي المركز الثاني حلت ولاية تاميل نادو مع 50193 مريضًا (2174 يوميًّا)، وفي المركز الثالث جاءت العاصمة دلهي؛ حيث تم الكشف عن 47102 حالة (2414 في اليوم).

وفي وقت سابق، أمرت السلطات الهندية بالخروج التدريجي من نظام العزل؛ حيث يكون عدد المرضى ضئيلًا. وخلال المرحلة الأولى التي بدأت في 8 يونيو، تم السماح بفتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق؛ لكن تم تمديد نظام العزل حتى 30 يونيو، في تلك الأماكن المعلن عنها مناطق لتفشي الفيروس التاجي؛ حيث يستمر عدد المرضى في التزايد.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجل رقمًا قياسيًّا للوفيات والإصابات بكورونا
سبق

بلغت الوفيات بالفيروس التاجي في الهند رقمًا قياسيًّا مع أكثر من ألفي وفاة في يوم واحد، وارتفع عدد الإصابات في البلاد بمعدل 12.8 ألف وبلغ 366946.

وبحسب "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة ورفاهية الأسرة: 160384 شخصًا يخضعون للعلاج من مرض كوفيد 19 في البلاد، وتم شفاء 194324 شخصًا "7401 يوميًّا"، وتوفي 237 12 (334 في آخر يوم).

وشهد يوم الأربعاء، الإبلاغ عن 354.065 حالة إصابة بالمرض "بزيادة يومية بأكثر من 10.9 آلاف"، في اليوم السابق بلغ عدد مرضى الفيروس التاجي المسجلين 343081 حالة إصابة بالمرض "مع زيادة يومية بأكثر من 10.6 آلاف".

ووفقًا لتقديرات جامعة "جونز هوبكنز"؛ فإن الهند تأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الحالات، قبل بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وعانت ولاية ماهاراشترا من تفشي فيروس كورونا أكثر من غيرها في وسط البلاد؛ حيث تم فيها تسجيل حوالى ثلث جميع حالات المرض في البلاد، 116752 (3.307 في اليوم). وفي المركز الثاني حلت ولاية تاميل نادو مع 50193 مريضًا (2174 يوميًّا)، وفي المركز الثالث جاءت العاصمة دلهي؛ حيث تم الكشف عن 47102 حالة (2414 في اليوم).

وفي وقت سابق، أمرت السلطات الهندية بالخروج التدريجي من نظام العزل؛ حيث يكون عدد المرضى ضئيلًا. وخلال المرحلة الأولى التي بدأت في 8 يونيو، تم السماح بفتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق؛ لكن تم تمديد نظام العزل حتى 30 يونيو، في تلك الأماكن المعلن عنها مناطق لتفشي الفيروس التاجي؛ حيث يستمر عدد المرضى في التزايد.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:24 PM

الهند تسجل رقمًا قياسيًّا للوفيات والإصابات بكورونا

إجمالي عدد حالات الإصابة يصل إلى 366946

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
854

بلغت الوفيات بالفيروس التاجي في الهند رقمًا قياسيًّا مع أكثر من ألفي وفاة في يوم واحد، وارتفع عدد الإصابات في البلاد بمعدل 12.8 ألف وبلغ 366946.

وبحسب "روسيا اليوم" قالت وزارة الصحة ورفاهية الأسرة: 160384 شخصًا يخضعون للعلاج من مرض كوفيد 19 في البلاد، وتم شفاء 194324 شخصًا "7401 يوميًّا"، وتوفي 237 12 (334 في آخر يوم).

وشهد يوم الأربعاء، الإبلاغ عن 354.065 حالة إصابة بالمرض "بزيادة يومية بأكثر من 10.9 آلاف"، في اليوم السابق بلغ عدد مرضى الفيروس التاجي المسجلين 343081 حالة إصابة بالمرض "مع زيادة يومية بأكثر من 10.6 آلاف".

ووفقًا لتقديرات جامعة "جونز هوبكنز"؛ فإن الهند تأتي في المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الحالات، قبل بريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وعانت ولاية ماهاراشترا من تفشي فيروس كورونا أكثر من غيرها في وسط البلاد؛ حيث تم فيها تسجيل حوالى ثلث جميع حالات المرض في البلاد، 116752 (3.307 في اليوم). وفي المركز الثاني حلت ولاية تاميل نادو مع 50193 مريضًا (2174 يوميًّا)، وفي المركز الثالث جاءت العاصمة دلهي؛ حيث تم الكشف عن 47102 حالة (2414 في اليوم).

وفي وقت سابق، أمرت السلطات الهندية بالخروج التدريجي من نظام العزل؛ حيث يكون عدد المرضى ضئيلًا. وخلال المرحلة الأولى التي بدأت في 8 يونيو، تم السماح بفتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق؛ لكن تم تمديد نظام العزل حتى 30 يونيو، في تلك الأماكن المعلن عنها مناطق لتفشي الفيروس التاجي؛ حيث يستمر عدد المرضى في التزايد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,851
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة