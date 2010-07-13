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بدء تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي بالرياض

"الأمانة": من طريق الدائري الشمالي إلى "الإمام سعود بن عبدالعزيز"

بدأت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم السبت، العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي، الممتدة من طريق الدائري الشمالي إلى طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذها المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسة بمدينة الرياض.

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بدء تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي بالرياض
سبق

بدأت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم السبت، العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي، الممتدة من طريق الدائري الشمالي إلى طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذها المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسة بمدينة الرياض.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:29 PM

بدء تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي بالرياض

"الأمانة": من طريق الدائري الشمالي إلى "الإمام سعود بن عبدالعزيز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت أمانة منطقة الرياض، صباح اليوم السبت، العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من طريق التخصصي، الممتدة من طريق الدائري الشمالي إلى طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذها المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسة بمدينة الرياض.

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