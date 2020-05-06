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"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

البحرين تخفّف إجراءات "كورونا" اعتبارًا من غدٍ

المتاجر والمشروعات الصناعية تستأنف عملها

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتبارًا من غدٍ (الخميس)، لكن المطاعم ستظل مغلقة، في الوقت الذي تخفف فيه الدولة الخليجية القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتعيّن على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وستظلّ دُور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس.

وكانت البحرين أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس (آذار)، ومنعت دخول الزوار الأجانب، لكنها لم تفرض حظر تجول، على عكس دول خليجية أخرى.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تخفّف إجراءات "كورونا" اعتبارًا من غدٍ
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتبارًا من غدٍ (الخميس)، لكن المطاعم ستظل مغلقة، في الوقت الذي تخفف فيه الدولة الخليجية القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتعيّن على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وستظلّ دُور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس.

وكانت البحرين أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس (آذار)، ومنعت دخول الزوار الأجانب، لكنها لم تفرض حظر تجول، على عكس دول خليجية أخرى.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:07 PM

البحرين تخفّف إجراءات "كورونا" اعتبارًا من غدٍ

المتاجر والمشروعات الصناعية تستأنف عملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتبارًا من غدٍ (الخميس)، لكن المطاعم ستظل مغلقة، في الوقت الذي تخفف فيه الدولة الخليجية القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتعيّن على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وستظلّ دُور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة.

وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثماني وفيات بالفيروس.

وكانت البحرين أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر مارس (آذار)، ومنعت دخول الزوار الأجانب، لكنها لم تفرض حظر تجول، على عكس دول خليجية أخرى.

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