تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-07-27
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
10:29 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.