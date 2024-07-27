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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
10:29 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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3,034

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، الطائف، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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