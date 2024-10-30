القادة المشاركون في #قمة_العشرين يلتقطون صورة تذكارية قبيل انطلاق القمة

التقط القادة المشاركون في #قمة_العشرين صورة تذكارية قبيل انطلاقها.

وكان قد وصل -قبل قليل- وزير الخارجية فيصل بن فرحان إلى مقر انعقاد #قمة_العشرين في روما، وكان رئيس الوزراء الإيطالي في استقباله، ووصل قادة وممثّلو دول مجموعة العشرين إلى مقر انعقاد القمة في روما.

وتنطلق اليوم السبت فعاليات قمة دول مجموعة العشرين السنوية التي تستضيفها دولة إيطاليا.