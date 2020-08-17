مسح سعودي يُظهر.. الإناث "الأربعينيات" أكثر خوفاً من كورونا

25 % توقعوا عودة الحياة في أغسطس.. وهذه المنتجات الأعلى تخزيناً

أظهر مسح سعودي حديث أن المواطنين السعوديين يثقون بالإجراءات الحكومية التي انتهجتها الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، مبينا أن 96 % من السعوديين يرتدون الكمامة عند الخروج من المنزل، و88 % يقومون بأكثر من إجراء احترازي عند الخروج من المنزل، فيما توقع أكثر من 37 % أن المدارس ستعود مع مطلع العام الدراسي المقبل.

وأبان المسح الذي أجرته DRC -والتي تتمثل مهمتها في تقديم خدمات أبحاث السوق وتحليل البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي- توَقُّعَ 25 % من السعوديين عودة الحياة الطبيعية في شهر أغسطس الحالي، وعندما يتعلق الأمر بمن يتوقعون عودة الحياة الطبيعية بحلول سبتمبر 2020م فإن النسبة ترتفع إلى 38 %، وهو أقل من 2 من كل 5 من المبحوثين.

وقد علق الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لـ DRC وليد السليمان، على الدراسة التي تطرقت لسلوكيات السعوديين، ووجهات نظرهم خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، قائلاً: "إن القيام بأنشطة هادفة؛ وأن تكون بصحة جيدة، آمنًا، حرًا، ومستقلاً كلها أمور مهمة لصحتنا العقلية، كما أن الرغبة في عودة الحياة الطبيعية أمر متوقع، ولكن الواقع قد يكون مختلفًا حتى يجد المجتمع طريقة ناجعة للسيطرة على فيروس كورونا".

ويثق أكثر المبحوثين بالخطوات التي انتهجتها الجهات الحكومية للتعامل مع الأزمة، مركزين على حسن تعامل وزارة الصحة مع الجائحة وتوفير الأسرة وتقديم الاستشارة الطبية على مدار الساعة للجمهور مستفيدين من المؤتمرات الصحية اليومية، ويؤيد 85 % تحميل التطبيقات المخصصة لتحديد الأشخاص المصابين بالفيروس.

وبحسب الدراسة فقد زاد عدد السعوديين الذين قاموا بزيارة عائلاتهم وأصدقائهم بعد رفع الحظر، فيما أصبحوا يقضون أوقات فراغهم في المنتزهات والأماكن المفتوحة.

وأشارت الدراسة إلى ارتداء 96 % الكمامة عند الخروج من المنزل، و88 % يقومون بأكثر من إجراء احترازي عند الخروج من المنزل من أهمها استخدام الكمامة والقفاز ومعقمات اليدين، فيما كانت أكثر الفئات قلقا بالإصابة هن الإناث الأربعينيات اللاتي يعملن، وتزيد إلى 94 % عند من يشعرون ببعض الأعراض.

وزاد تخزين المنتجات من الجمهور، إذ اشترى 88 % منتجات إضافية من محلات الجملة، وكان أكثر المنتجات التي تم شراؤها هي صابون غسل اليدين ومنتجات التنظيف المنزلية، والإناث هن أكثر المشتريات للمنتجات.

وتوقع 37 % من السعوديين أن المدارس والجامعات ستسمح للطلاب بحضور الفصول الدراسية في مقراتها الرئيسة بدلا من الفصول الافتراضية، وذلك على النقيض عندما أجرت DRC المسح نفسه قبل شهرين، حيث توقع 46 % من السعوديين عودة الحياة الطبيعية في غضون شهرين، فيما أوضحت الدراسة أن أولئك الذين يرغبون في عودة الحياة الطبيعية بحلول أغسطس هم الجيل الأصغر، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا، في الأسر الثرية.

وقد قامت الدراسة باستطلاع رأي 1538 سعوديٍّا، تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا عبر الإنترنت، وتم وزن العينة؛ لتعكس قاعدة تمثيلية وطنية للسعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا من حيث الجنس، والعمر، والمنطقة والتعليم. وقد أُجْرِي المسح خلال الفترة من الخامس عشر من يونيو إلى الثاني من يوليو 2020.