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اعتماد لائحة الآلات المتنقلة الثقيلة.. القصبي يترأس اجتماع مجلس إدارة "المواصفات"

وافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة وإطلاق برنامج يُعنى بأنشطة "تقييس"

رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها التقرير الربعي عن نشاط وأداء الهيئة خلال الربع الأول لعام 2021م، واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1441 / 1442هـ.

كما وافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة، وإطلاق برنامج يُعنى بأنشطة المعايرة القانونية "تقييس"، إضافة إلى اعتماد المجلس اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، واعتماد (105) مشروعات مواصفة قياسية سعودية في عدة مجالات، إلى جانب إضافة ملحق للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة خاص بالاشتراطات الفنية لعدادات المياه.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة مُمثلو عددٍ من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة مُمثلين لقطاع الأعمال.

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اعتماد لائحة الآلات المتنقلة الثقيلة.. القصبي يترأس اجتماع مجلس إدارة "المواصفات"
سبق

رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها التقرير الربعي عن نشاط وأداء الهيئة خلال الربع الأول لعام 2021م، واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1441 / 1442هـ.

كما وافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة، وإطلاق برنامج يُعنى بأنشطة المعايرة القانونية "تقييس"، إضافة إلى اعتماد المجلس اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، واعتماد (105) مشروعات مواصفة قياسية سعودية في عدة مجالات، إلى جانب إضافة ملحق للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة خاص بالاشتراطات الفنية لعدادات المياه.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة مُمثلو عددٍ من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة مُمثلين لقطاع الأعمال.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
01:07 PM

اعتماد لائحة الآلات المتنقلة الثقيلة.. القصبي يترأس اجتماع مجلس إدارة "المواصفات"

وافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة وإطلاق برنامج يُعنى بأنشطة "تقييس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

واطلع الوزير وأعضاء المجلس، خلال الاجتماع، على سير عمل الهيئة ومتابعة تحقيق الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها التقرير الربعي عن نشاط وأداء الهيئة خلال الربع الأول لعام 2021م، واعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 1441 / 1442هـ.

كما وافق المجلس على تحديث نظام القياس والمعايرة، وإطلاق برنامج يُعنى بأنشطة المعايرة القانونية "تقييس"، إضافة إلى اعتماد المجلس اللائحة الفنية لسلامة الآلات – الآلات المتنقلة ومعدات الأشغال الثقيلة، واعتماد (105) مشروعات مواصفة قياسية سعودية في عدة مجالات، إلى جانب إضافة ملحق للائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة خاص بالاشتراطات الفنية لعدادات المياه.

يُذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة مُمثلو عددٍ من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة مُمثلين لقطاع الأعمال.

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