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الحجاج يشيدون بتطوير التكييفات بمسجد الخيف أثناء أداء الصلوات بمشعر منى

تزيد على 780 تكييفًا.. ورُوعي تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد الخيف من تطوير في التكييف، والتحديثات التي طالته؛ إذ تزيد على 780 تكييفًا. ورُوعي في المسجد مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1440هـ.

وعبّر الحجاج عن بالغ دهشتهم من التطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، قال الحاج المصري محمد مصطفى: إن إطلاق أكبر مشروع لتطوير وحدات التكييف بمسجد الخيف عمل رائع لمصلحة حجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين من شتى مشارق الأرض ومغاربها. رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على سرعة انتهائهم من هذا العمل حتى ينعم ضيوف الرحمن براحة وأمان خلال وجودهم في مشعر منى.

وقال موسى كوني (حاج من جمهورية مالي): وصلنا لمشعر منى صباح يوم التروية، وصليت الظهر في مسجد الخيف حيث الخدمات المتكاملة، والأجواء الإيمانية. مضيفًا بأنه استفاد كثيرًا من المحاضرة العلمية التي نظمتها الوزارة في مسجد الخيف، وكانت عن تأملات قرآنية، سائلاً الله أن يجزي القائمين على هذه الوزارة المباركة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خير الجزاء.

ولفت محمد أمين، مدرس العلوم الشرعية بدولة الهند، إلى أن المواد الدينية التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسهم في تبصير الحجاج بما يَشْكُل عليهم من أمور الدين والدنيا، وتوضح أعمال الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة النبوية. سائلاً الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – خيرًا على ما يوليان من اهتمام بالغ بتطوير الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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الحجاج يشيدون بتطوير التكييفات بمسجد الخيف أثناء أداء الصلوات بمشعر منى
سبق

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد الخيف من تطوير في التكييف، والتحديثات التي طالته؛ إذ تزيد على 780 تكييفًا. ورُوعي في المسجد مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1440هـ.

وعبّر الحجاج عن بالغ دهشتهم من التطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، قال الحاج المصري محمد مصطفى: إن إطلاق أكبر مشروع لتطوير وحدات التكييف بمسجد الخيف عمل رائع لمصلحة حجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين من شتى مشارق الأرض ومغاربها. رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على سرعة انتهائهم من هذا العمل حتى ينعم ضيوف الرحمن براحة وأمان خلال وجودهم في مشعر منى.

وقال موسى كوني (حاج من جمهورية مالي): وصلنا لمشعر منى صباح يوم التروية، وصليت الظهر في مسجد الخيف حيث الخدمات المتكاملة، والأجواء الإيمانية. مضيفًا بأنه استفاد كثيرًا من المحاضرة العلمية التي نظمتها الوزارة في مسجد الخيف، وكانت عن تأملات قرآنية، سائلاً الله أن يجزي القائمين على هذه الوزارة المباركة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خير الجزاء.

ولفت محمد أمين، مدرس العلوم الشرعية بدولة الهند، إلى أن المواد الدينية التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسهم في تبصير الحجاج بما يَشْكُل عليهم من أمور الدين والدنيا، وتوضح أعمال الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة النبوية. سائلاً الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – خيرًا على ما يوليان من اهتمام بالغ بتطوير الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
12:07 AM

الحجاج يشيدون بتطوير التكييفات بمسجد الخيف أثناء أداء الصلوات بمشعر منى

تزيد على 780 تكييفًا.. ورُوعي تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد الخيف من تطوير في التكييف، والتحديثات التي طالته؛ إذ تزيد على 780 تكييفًا. ورُوعي في المسجد مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1440هـ.

وعبّر الحجاج عن بالغ دهشتهم من التطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، قال الحاج المصري محمد مصطفى: إن إطلاق أكبر مشروع لتطوير وحدات التكييف بمسجد الخيف عمل رائع لمصلحة حجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا ملبين لنداء رب العالمين من شتى مشارق الأرض ومغاربها. رافعًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على سرعة انتهائهم من هذا العمل حتى ينعم ضيوف الرحمن براحة وأمان خلال وجودهم في مشعر منى.

وقال موسى كوني (حاج من جمهورية مالي): وصلنا لمشعر منى صباح يوم التروية، وصليت الظهر في مسجد الخيف حيث الخدمات المتكاملة، والأجواء الإيمانية. مضيفًا بأنه استفاد كثيرًا من المحاضرة العلمية التي نظمتها الوزارة في مسجد الخيف، وكانت عن تأملات قرآنية، سائلاً الله أن يجزي القائمين على هذه الوزارة المباركة، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خير الجزاء.

ولفت محمد أمين، مدرس العلوم الشرعية بدولة الهند، إلى أن المواد الدينية التي توزعها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسهم في تبصير الحجاج بما يَشْكُل عليهم من أمور الدين والدنيا، وتوضح أعمال الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة النبوية. سائلاً الله أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – خيرًا على ما يوليان من اهتمام بالغ بتطوير الحرمين الشريفين خدمة لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

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