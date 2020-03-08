"واجهة الرياض" توفر لزوارها خدمات "شايزر" لشحن الجوالات

في منطقة تضم عدة مناطق تسوق وأعمال ومؤتمرات ومعارض

وقعت شركة شایزر Chaizer مع "واجھة الریاض" اتفاقیة شراكة لتوفیر محطات الشحن وتأجیر الشواحن المتنقلة لزوار "واجھة الریاض".



ویقع المشروع في منطقة حیویة شمال شرق مدينة الرياض، ویشغل مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 500 ألف متر مربع، ویعد من أضخم وأحدث الجھات لاحتوائه على عدة مناطق تسوق وأعمال وأيضًا مؤتمرات ومعارض.



وأوضح المهندس راكان العیدي مؤسس شركة شایزر أن منطقة التسوق في واجھة الریاض تعد أول وجهة یتم تغطيتها بمحطات الشحن لتوفير خدمة جديدة مميزة لزوار الواجھة، ولضمان قضاء وقت ممتع دون انقطاع لشحن هواتفهم الذكية أثناء التسوق، مبينًا أن تلك الشراكة تعد استراتيجية مع شركة كادن التي دومًا ما تفتح أبوابھا لجمیع المبتكرين ورواد الأعمال، وتسعى لتمكینھم في مشاریعھم وشركاتھم الریادیة.



من جانبه، قال المھندس محمد العثمان المدیر العام لشركة كادن، إن استقطاب محطات الشحن وتطبیق شایزر یأتي ضمن جھود فریق واجھة الریاض لتوفیر أحدث الحلول التقنیة لخلق بیئة تلبي جمیع احتیاجات الزائر، حیث تستقبل الواجھة زوار وسواح مدینة الریاض، وتعتبر متفردة في تعزیزھا لأنماط الحیاة المختلفة، حیث یجد زائر الواجھة تجربة ممیزة في التسوق والترفیة من خلال التنوع والتمیز بوجود أكثر من ٢٠٠ علامة تجاریة لأشھر دور السینما والمطاعم والمقاھي.