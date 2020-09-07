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الندوة العالمية: رؤية 2030 قفزت بالعمل الخيري وجعلته من ركائز التنمية

أشادت بالمملكة تزامنًا مع "اليوم العالمي": جهود تبذل من الحكومة والشعب

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام بالجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في مجال العمل الخيري، حيث كان لها دورها المحوري والمؤثر وبصماتها الإنسانية المشهودة التي ساهمت في التخفيف من معاناة كثير من الشعوب والمجتمعات المنكوبة. وثمنت الندوة ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ ودعم لمؤسسات القطاع الخيري، وعملت على تنميتها وازدهارها وسعت إلى تطويرها ودعمها بكل السبل المتاحة والمتوفرة. وتعد المملكة سباقة في هذا الإطار، فالعمل الخيري صبغتها الذي تعرف به بين شعوب العالم.

وتأتي رؤية 2030 لتؤكد هذا المسار، فعملت على نشر ثقافته وتأصيل ثوابته في المجتمع، مشيرة أن العالم كله يشهد ويقدر إنجازات مملكة الإنسانية وسعيها الدؤوب لدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث الإنسانية وخفض درجات المعاناة في كثير من المناطق المنكوبة حول العالم.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي اليوم العالمي للعمل الخيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الندوة العالمية: رؤية 2030 قفزت بالعمل الخيري وجعلته من ركائز التنمية
سبق

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام بالجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في مجال العمل الخيري، حيث كان لها دورها المحوري والمؤثر وبصماتها الإنسانية المشهودة التي ساهمت في التخفيف من معاناة كثير من الشعوب والمجتمعات المنكوبة. وثمنت الندوة ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ ودعم لمؤسسات القطاع الخيري، وعملت على تنميتها وازدهارها وسعت إلى تطويرها ودعمها بكل السبل المتاحة والمتوفرة. وتعد المملكة سباقة في هذا الإطار، فالعمل الخيري صبغتها الذي تعرف به بين شعوب العالم.

وتأتي رؤية 2030 لتؤكد هذا المسار، فعملت على نشر ثقافته وتأصيل ثوابته في المجتمع، مشيرة أن العالم كله يشهد ويقدر إنجازات مملكة الإنسانية وسعيها الدؤوب لدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث الإنسانية وخفض درجات المعاناة في كثير من المناطق المنكوبة حول العالم.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
04:26 PM

الندوة العالمية: رؤية 2030 قفزت بالعمل الخيري وجعلته من ركائز التنمية

أشادت بالمملكة تزامنًا مع "اليوم العالمي": جهود تبذل من الحكومة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري في الخامس من سبتمبر من كل عام بالجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في مجال العمل الخيري، حيث كان لها دورها المحوري والمؤثر وبصماتها الإنسانية المشهودة التي ساهمت في التخفيف من معاناة كثير من الشعوب والمجتمعات المنكوبة. وثمنت الندوة ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ ودعم لمؤسسات القطاع الخيري، وعملت على تنميتها وازدهارها وسعت إلى تطويرها ودعمها بكل السبل المتاحة والمتوفرة. وتعد المملكة سباقة في هذا الإطار، فالعمل الخيري صبغتها الذي تعرف به بين شعوب العالم.

وتأتي رؤية 2030 لتؤكد هذا المسار، فعملت على نشر ثقافته وتأصيل ثوابته في المجتمع، مشيرة أن العالم كله يشهد ويقدر إنجازات مملكة الإنسانية وسعيها الدؤوب لدعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث الإنسانية وخفض درجات المعاناة في كثير من المناطق المنكوبة حول العالم.

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