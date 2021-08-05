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الموارد البشرية بمكة تنفذ جولات للتأكد من تطبيق توطين المجمعات التجارية

يشمل المهن في "المولات" ومكاتب إدارة المجمعات المغلقة.. باستثناءات محدودة

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، جولات ميدانية على المجمعات التجارية بجميع محافظات المنطقة.

جاء ذلك تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية من خلال قصر العمل فيها على السعوديين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ويسري القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة "المولات"، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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الموارد البشرية بمكة تنفذ جولات للتأكد من تطبيق توطين المجمعات التجارية
سبق

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، جولات ميدانية على المجمعات التجارية بجميع محافظات المنطقة.

جاء ذلك تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية من خلال قصر العمل فيها على السعوديين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ويسري القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة "المولات"، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:32 PM

الموارد البشرية بمكة تنفذ جولات للتأكد من تطبيق توطين المجمعات التجارية

يشمل المهن في "المولات" ومكاتب إدارة المجمعات المغلقة.. باستثناءات محدودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، جولات ميدانية على المجمعات التجارية بجميع محافظات المنطقة.

جاء ذلك تزامناً مع بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية من خلال قصر العمل فيها على السعوديين، للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ويسري القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة "المولات"، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ودعا فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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