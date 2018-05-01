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المصري محمد صلاح يحقق لقباً جديداً ويهيمن على الجوائز الفردية بإنجلترا

اختير كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم بعد موسم رائع مع "الليفر"

اختير المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا؛ ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز "صلاح" في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعدما سجل 43 هدفاً في كل المسابقات.

ووفق "رويترز" فقد أصبح صلاح (25 عاماً) أول لاعب إفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

وقاد "صلاح" فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عشر سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، في العاصمة الإيطالية غداً الأربعاء، بعدما فاز 5- 2 ذهاباً في ملعب أنفيلد؛ حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

ويحمل صلاح آمال مصر في كأس العالم، عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض، والسعودية، وأوروغواي.

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المصري محمد صلاح يحقق لقباً جديداً ويهيمن على الجوائز الفردية بإنجلترا
سبق

اختير المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا؛ ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز "صلاح" في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعدما سجل 43 هدفاً في كل المسابقات.

ووفق "رويترز" فقد أصبح صلاح (25 عاماً) أول لاعب إفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

وقاد "صلاح" فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عشر سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، في العاصمة الإيطالية غداً الأربعاء، بعدما فاز 5- 2 ذهاباً في ملعب أنفيلد؛ حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

ويحمل صلاح آمال مصر في كأس العالم، عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض، والسعودية، وأوروغواي.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:47 PM

المصري محمد صلاح يحقق لقباً جديداً ويهيمن على الجوائز الفردية بإنجلترا

اختير كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم بعد موسم رائع مع "الليفر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختير المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، كأفضل لاعب في استفتاء رابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا؛ ليهيمن على الجوائز الفردية بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز "صلاح" في وقت سابق بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعدما سجل 43 هدفاً في كل المسابقات.

ووفق "رويترز" فقد أصبح صلاح (25 عاماً) أول لاعب إفريقي ينال هذه الجائزة المهمة.

وقاد "صلاح" فريقه ليفربول، صاحب المركز الثالث في الدوري، إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في عشر سنوات.

وسيلعب ليفربول مع روما في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، في العاصمة الإيطالية غداً الأربعاء، بعدما فاز 5- 2 ذهاباً في ملعب أنفيلد؛ حيث سجل صلاح هدفين وصنع هدفين إضافيين.

ويحمل صلاح آمال مصر في كأس العالم، عندما تتنافس في المجموعة الأولى مع روسيا صاحبة الأرض، والسعودية، وأوروغواي.

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