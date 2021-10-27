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لأول مرة.. سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي

"الشعيل": هذه الجائزة تعكس تطور القطاعات العامة في ظل رؤية المملكة 2030

حصل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن بن محمد الشعيل على جائزة "أفضل قيادي للموارد البشرية" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2021م، وتسلم الجائزة خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة، وإنجازات المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدّموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، والذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة حالياً بدبي، بإشراف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تحصل فيها منظمة حكومية سعودية ممثلةً بمعهد الإدارة العامة على هذه الجائزة المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال "الشعيل": "الجائزة تعكس مدى التطور في أعمال الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030، ويشرفني الحصول عليها مفتخراً بما تنطوي عليه من معانٍ رفيعة، تدلّ في جوهرها على التقدير للتطور الملموس في أنشطة وخدمات الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة للارتقاء بمستوى الموارد البشرية بالمملكة، وتعزِّزُ من دوره في تطوير الكادر البشري؛ لرفع جودة العمل، وتهيئة القطاعات الحكومية للانتقال لمفهوم الموارد البشرية وَفْقَ المعايير العالمية".

ووجّه "الشعيل" شكره الجزيل للزملاء والزميلات العاملين بالموارد البشرية بالمعهد، مؤكدًا أن احترافيةَ ومهنيةَ فريقِ العمل بالموارد البشرية، وتفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد، من أهم أسباب تحقيق هذه النجاحات.

وأضاف "الشعيل": "الجائزة ليست بمستغربة على المعهد ومنسوبيه، وإنما تأتي تأكيدًا على كفاءته كمؤسسة وطنية رائدة، وامتداداً لما يحققُه وما يحصل عليه من تكريم متواصل من عدد من المنظمات الدولية التي أشادت بجهود المعهد في مجال تطوير الموارد البشرية".

الحدير بالذكر أن حوكمة الترشيحات تعتمد للجائزة من خلال لجنة تحكيم مستقلة تشتمل في منظومتها على عدد من الخبراء المستقلين والقادة والمحللين والأكاديميين في مجال الموارد البشرية، ومن أبرز معايير التقييم: القدرةُ على تنفيذ الأعمال، والمبادراتُ، وآليةُ التنفيذ، والإبداعُ والابتكارُ، وكفاءةُ الإنفاق. وتنظم الجائزةَ منظمةُ (QNA International LLC) بإشراف من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واعد من الجوائز المرموقة في مجال تقييم أداء القادة والجهات الحكومية بناءً على عدةِ معاييرَ رصينة ولجان تقييم مستقلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي
سبق

حصل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن بن محمد الشعيل على جائزة "أفضل قيادي للموارد البشرية" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2021م، وتسلم الجائزة خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة، وإنجازات المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدّموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، والذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة حالياً بدبي، بإشراف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تحصل فيها منظمة حكومية سعودية ممثلةً بمعهد الإدارة العامة على هذه الجائزة المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال "الشعيل": "الجائزة تعكس مدى التطور في أعمال الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030، ويشرفني الحصول عليها مفتخراً بما تنطوي عليه من معانٍ رفيعة، تدلّ في جوهرها على التقدير للتطور الملموس في أنشطة وخدمات الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة للارتقاء بمستوى الموارد البشرية بالمملكة، وتعزِّزُ من دوره في تطوير الكادر البشري؛ لرفع جودة العمل، وتهيئة القطاعات الحكومية للانتقال لمفهوم الموارد البشرية وَفْقَ المعايير العالمية".

ووجّه "الشعيل" شكره الجزيل للزملاء والزميلات العاملين بالموارد البشرية بالمعهد، مؤكدًا أن احترافيةَ ومهنيةَ فريقِ العمل بالموارد البشرية، وتفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد، من أهم أسباب تحقيق هذه النجاحات.

وأضاف "الشعيل": "الجائزة ليست بمستغربة على المعهد ومنسوبيه، وإنما تأتي تأكيدًا على كفاءته كمؤسسة وطنية رائدة، وامتداداً لما يحققُه وما يحصل عليه من تكريم متواصل من عدد من المنظمات الدولية التي أشادت بجهود المعهد في مجال تطوير الموارد البشرية".

الحدير بالذكر أن حوكمة الترشيحات تعتمد للجائزة من خلال لجنة تحكيم مستقلة تشتمل في منظومتها على عدد من الخبراء المستقلين والقادة والمحللين والأكاديميين في مجال الموارد البشرية، ومن أبرز معايير التقييم: القدرةُ على تنفيذ الأعمال، والمبادراتُ، وآليةُ التنفيذ، والإبداعُ والابتكارُ، وكفاءةُ الإنفاق. وتنظم الجائزةَ منظمةُ (QNA International LLC) بإشراف من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واعد من الجوائز المرموقة في مجال تقييم أداء القادة والجهات الحكومية بناءً على عدةِ معاييرَ رصينة ولجان تقييم مستقلة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
03:20 PM

لأول مرة.. سعودي يفوز بجائزة القمة الحكومية كأفضل قيادي للموارد البشرية في الخليج العربي

"الشعيل": هذه الجائزة تعكس تطور القطاعات العامة في ظل رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن بن محمد الشعيل على جائزة "أفضل قيادي للموارد البشرية" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2021م، وتسلم الجائزة خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة، وإنجازات المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدّموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، والذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة حالياً بدبي، بإشراف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي تحصل فيها منظمة حكومية سعودية ممثلةً بمعهد الإدارة العامة على هذه الجائزة المرموقة.

وبهذه المناسبة، قال "الشعيل": "الجائزة تعكس مدى التطور في أعمال الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الحكومية في ظل رؤية المملكة 2030، ويشرفني الحصول عليها مفتخراً بما تنطوي عليه من معانٍ رفيعة، تدلّ في جوهرها على التقدير للتطور الملموس في أنشطة وخدمات الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة للارتقاء بمستوى الموارد البشرية بالمملكة، وتعزِّزُ من دوره في تطوير الكادر البشري؛ لرفع جودة العمل، وتهيئة القطاعات الحكومية للانتقال لمفهوم الموارد البشرية وَفْقَ المعايير العالمية".

ووجّه "الشعيل" شكره الجزيل للزملاء والزميلات العاملين بالموارد البشرية بالمعهد، مؤكدًا أن احترافيةَ ومهنيةَ فريقِ العمل بالموارد البشرية، وتفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد، من أهم أسباب تحقيق هذه النجاحات.

وأضاف "الشعيل": "الجائزة ليست بمستغربة على المعهد ومنسوبيه، وإنما تأتي تأكيدًا على كفاءته كمؤسسة وطنية رائدة، وامتداداً لما يحققُه وما يحصل عليه من تكريم متواصل من عدد من المنظمات الدولية التي أشادت بجهود المعهد في مجال تطوير الموارد البشرية".

الحدير بالذكر أن حوكمة الترشيحات تعتمد للجائزة من خلال لجنة تحكيم مستقلة تشتمل في منظومتها على عدد من الخبراء المستقلين والقادة والمحللين والأكاديميين في مجال الموارد البشرية، ومن أبرز معايير التقييم: القدرةُ على تنفيذ الأعمال، والمبادراتُ، وآليةُ التنفيذ، والإبداعُ والابتكارُ، وكفاءةُ الإنفاق. وتنظم الجائزةَ منظمةُ (QNA International LLC) بإشراف من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واعد من الجوائز المرموقة في مجال تقييم أداء القادة والجهات الحكومية بناءً على عدةِ معاييرَ رصينة ولجان تقييم مستقلة.

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