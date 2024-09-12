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في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم

لدعم الفرسان أمام الأهلي وخطف كأس الاتحاد

أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب السعودية سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معلومات " سبق " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.

وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.

فيروس كورونا الجديد الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم
سبق

أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب السعودية سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معلومات " سبق " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.

وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:31 AM

في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم

لدعم الفرسان أمام الأهلي وخطف كأس الاتحاد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أنهى القائمون على كرة الطائرة بنادي الوحدة بمكة المكرمة، الترتيبات الأخيرة والمتمثلة في وضع صور للجمهور تحاكي حضورهم بالمدرجات في المباراة التي ستجمع الوحدة والأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، بصالة النادي بالعاصمة المقدسة.

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الملاعب السعودية سواءً كانت كرة القدم أو الطائرة أو نحوهما، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب معلومات " سبق " فإن القائمين على صالة نادي الوحدة لكرة الطائرة قد أكملوا الترتيبات ووضعوا 100 صورة في المدرجات لمؤازرة الفريق؛ في المباراة التي تجمعه مع الأهلي في نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة مساء اليوم السبت.

وجاءت هذه المبادرة تقديراً وعرفاناً للجمهور لعدم تمكنه من الحضور بسبب جائحة كورونا.

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