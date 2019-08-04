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مسؤول مصري: خدمات الحجاج وصلت لحد الترفيه.. جهد لا ينكره إلا جاحد

قال: السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن من شتى البقاع

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها كل القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

وقال "طايع": إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة، التي تَحَوّلت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان؛ مشددًا على أن كل هذه الجهود مقدّرة عن جدارة واستحقاق، ولا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف أن جميع المعوقات التي كانت تُعيق الحجاج في منى وعرفات على سبيل المثال، تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ذلك.

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدر عال من المسؤولية وعلى قدر كبير من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج؛ داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديمها، وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤول مصري: خدمات الحجاج وصلت لحد الترفيه.. جهد لا ينكره إلا جاحد
سبق

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها كل القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

وقال "طايع": إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة، التي تَحَوّلت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان؛ مشددًا على أن كل هذه الجهود مقدّرة عن جدارة واستحقاق، ولا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف أن جميع المعوقات التي كانت تُعيق الحجاج في منى وعرفات على سبيل المثال، تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ذلك.

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدر عال من المسؤولية وعلى قدر كبير من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج؛ داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديمها، وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
10:30 AM

مسؤول مصري: خدمات الحجاج وصلت لحد الترفيه.. جهد لا ينكره إلا جاحد

قال: السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن من شتى البقاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية دأبت على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بشكل متطور كل عام؛ مثمنًا الجهود التي تبذلها كل القطاعات الحكومية والأهلية في المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن على تأدية مناسكهم بسهولة ويسر وأمان.

وقال "طايع": إن السلطات السعودية متفانية للغاية في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون من شتى بقاع الأرض لتأدية فريضة الحج في الأراضي المقدسة، التي تَحَوّلت بفضل جهودهم إلى واحة أمن وأمان؛ مشددًا على أن كل هذه الجهود مقدّرة عن جدارة واستحقاق، ولا ينكرها إلا جاحد.

وأضاف أن جميع المعوقات التي كانت تُعيق الحجاج في منى وعرفات على سبيل المثال، تم التغلب عليها حتى وصلت الخدمات غير المسبوقة التي تقدم للحجاج إلى حد الترفيه؛ سائلًا المولى عز وجل أن يجزي الله العلي القدير، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على ذلك.

وأشاد بالخدمات والتقنيات الحديثة خاصة التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة المشهود لها من الجميع بأنها على قدر عال من المسؤولية وعلى قدر كبير من الجدية والاهتمام بجميع الحجاج؛ داعيًا الحجاج إلى عدم توظيف أي شعارات سياسية أو طائفية أو عنصرية أثناء أداء فريضة الحج باعتبارها خالصة لله وحده.

ونوّه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، بالتنسيق الكامل والترتيبات والاستعدادات التي اتخذتها وزارة الحج السعودية بالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للحجيج في هذه الرحلة المقدسة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُديمها، وأن تكون متقبلة عنده سبحانه وتعالى.

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