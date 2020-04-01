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مدير تعليم جازان: السعودية بحكمة قيادتها سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية

شكر القيادة على جهودها في حماية المواطنين والمقيمين بأرضها المباركة

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اللقاء الإذاعي الذي أجراه على أثير إذاعة "هنا العزم" عبر برنامج "صهوة العز" الذي يقدمه الإعلامي جماح دغريري والإعلامية دعاء أبوطالب.

ورفع "أبوهادي" خلال اللقاء شكره للقيادة الرشيدة على جهودها في حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وتقديمها للعديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والسعوديات بالخارج، حيث أصبحت هذه الإجراءات نموذجاً تقتدي به بقية الدول.

واستعرض "أبوهادي" خلال اللقاء جهود إدارة تعليم جازان في المساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنها تقدم مبادرات نوعية لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية منه، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم للجهات الحكومية بالموارد البشرية من خلال فتح باب التطوع لمنسوبي ومنسوبات الإدارة وبالإمكانيات حيث قدمت الإدارة مبانيها المدرسية والعيادات الطبية المدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان والمقر الكشفي في أبوعريش وذلك للاستفادة منها من قبل صحة جازان.

وفي جانب مواصلة العملية التعليمية، بيّن "أبوهادي" أن الطلاب والطالبات يواصلون تعليمهم عن بُعد وذلك من خلال عدة أدوات تتيح لهم الاختيار حسب الوقت الذي يناسبهم والإمكانات التقنية المتوفرة لديهم عبر البدائل التي وفرتها وزارة التعليم وهي: (قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

واختتم "أبوهادي" حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم وقادة وقائدي المدارس والمرشدين والمرشدات لدعمهم عملية التعليم عن بُعد في النواحي التقنية والفنية والتربوية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم جازان: السعودية بحكمة قيادتها سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية
سبق

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اللقاء الإذاعي الذي أجراه على أثير إذاعة "هنا العزم" عبر برنامج "صهوة العز" الذي يقدمه الإعلامي جماح دغريري والإعلامية دعاء أبوطالب.

ورفع "أبوهادي" خلال اللقاء شكره للقيادة الرشيدة على جهودها في حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وتقديمها للعديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والسعوديات بالخارج، حيث أصبحت هذه الإجراءات نموذجاً تقتدي به بقية الدول.

واستعرض "أبوهادي" خلال اللقاء جهود إدارة تعليم جازان في المساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنها تقدم مبادرات نوعية لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية منه، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم للجهات الحكومية بالموارد البشرية من خلال فتح باب التطوع لمنسوبي ومنسوبات الإدارة وبالإمكانيات حيث قدمت الإدارة مبانيها المدرسية والعيادات الطبية المدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان والمقر الكشفي في أبوعريش وذلك للاستفادة منها من قبل صحة جازان.

وفي جانب مواصلة العملية التعليمية، بيّن "أبوهادي" أن الطلاب والطالبات يواصلون تعليمهم عن بُعد وذلك من خلال عدة أدوات تتيح لهم الاختيار حسب الوقت الذي يناسبهم والإمكانات التقنية المتوفرة لديهم عبر البدائل التي وفرتها وزارة التعليم وهي: (قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

واختتم "أبوهادي" حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم وقادة وقائدي المدارس والمرشدين والمرشدات لدعمهم عملية التعليم عن بُعد في النواحي التقنية والفنية والتربوية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:12 AM

مدير تعليم جازان: السعودية بحكمة قيادتها سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية

شكر القيادة على جهودها في حماية المواطنين والمقيمين بأرضها المباركة

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فهد كاملي - جازان
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أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - سبقت دولاً متقدمة في إجراءاتها الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اللقاء الإذاعي الذي أجراه على أثير إذاعة "هنا العزم" عبر برنامج "صهوة العز" الذي يقدمه الإعلامي جماح دغريري والإعلامية دعاء أبوطالب.

ورفع "أبوهادي" خلال اللقاء شكره للقيادة الرشيدة على جهودها في حماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وتقديمها للعديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والسعوديات بالخارج، حيث أصبحت هذه الإجراءات نموذجاً تقتدي به بقية الدول.

واستعرض "أبوهادي" خلال اللقاء جهود إدارة تعليم جازان في المساهمة في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنها تقدم مبادرات نوعية لمساندة الجهات المعنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية للوقاية منه، مضيفاً أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم كافة سبل الدعم للجهات الحكومية بالموارد البشرية من خلال فتح باب التطوع لمنسوبي ومنسوبات الإدارة وبالإمكانيات حيث قدمت الإدارة مبانيها المدرسية والعيادات الطبية المدرسية إضافة لبيتي الطالب بجازان وفرسان والمقر الكشفي في أبوعريش وذلك للاستفادة منها من قبل صحة جازان.

وفي جانب مواصلة العملية التعليمية، بيّن "أبوهادي" أن الطلاب والطالبات يواصلون تعليمهم عن بُعد وذلك من خلال عدة أدوات تتيح لهم الاختيار حسب الوقت الذي يناسبهم والإمكانات التقنية المتوفرة لديهم عبر البدائل التي وفرتها وزارة التعليم وهي: (قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة).

واختتم "أبوهادي" حديثه بتقديم الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم وقادة وقائدي المدارس والمرشدين والمرشدات لدعمهم عملية التعليم عن بُعد في النواحي التقنية والفنية والتربوية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي.

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