"المرور" تعلن القبض على قائد الحافلة في فيديو التصرفات الغريبة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ‏القبض على قائد الحافلة الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يقوم بتصرفات غريبة في أثناء نقله عدداً من الركاب.

وبيّنت، أنه تمّ ضبطه بعد عمليات تحرٍّ وتنسيقٍ بين مرور الرياض والعاصمة المقدّسة؛ مشيرة إلى أنه مقيم باكستاني.