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صحيفة "برتغالية": "عبدالله المعيوف" حارس "الهلال" بطل حقيقي

امتدحت صحيفة "tvi24" البرتغالية، حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف، حيث وصفته بالبطل الحقيقي الذي قاد فريقه للتربع على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعدما قاد فريقه للتغلب على منافسه الرائد في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي .

وقالت الصحيفة إن الحارس لم يكتف بالتعملق داخل مرماه والزود عنه ببسالة خصوصاً في الدقيقة 89 عندما احتسبت ركلة جزاء ضد فريقه كادت أن تقلب النتيجة لكن الحارس أو كما وصفته الصحيفة "البطل الحقيقي" نجح في التصدي للركلة وأنقذ فريقه من التعادل حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الهلال بهدفين لهدف .

وأكملت الصحيفة حديثها بأن حكم المباراة احتسب لركلة جزاء لفريق الحارس حيث قرر بشجاعة الذهاب لتسديدها في الدقيقة 96 وبالفعل نجح في التسجيل ليقود فريقه للفوز بالمباراة بثلاثة أهداف لهدف واعتلاء دارة المسابقة بريد 38 نقطة .

عبدالله المعيوف الهلال الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "برتغالية": "عبدالله المعيوف" حارس "الهلال" بطل حقيقي
سبق

امتدحت صحيفة "tvi24" البرتغالية، حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف، حيث وصفته بالبطل الحقيقي الذي قاد فريقه للتربع على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعدما قاد فريقه للتغلب على منافسه الرائد في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي .

وقالت الصحيفة إن الحارس لم يكتف بالتعملق داخل مرماه والزود عنه ببسالة خصوصاً في الدقيقة 89 عندما احتسبت ركلة جزاء ضد فريقه كادت أن تقلب النتيجة لكن الحارس أو كما وصفته الصحيفة "البطل الحقيقي" نجح في التصدي للركلة وأنقذ فريقه من التعادل حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الهلال بهدفين لهدف .

وأكملت الصحيفة حديثها بأن حكم المباراة احتسب لركلة جزاء لفريق الحارس حيث قرر بشجاعة الذهاب لتسديدها في الدقيقة 96 وبالفعل نجح في التسجيل ليقود فريقه للفوز بالمباراة بثلاثة أهداف لهدف واعتلاء دارة المسابقة بريد 38 نقطة .

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
04:20 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
05:57 PM

صحيفة "برتغالية": "عبدالله المعيوف" حارس "الهلال" بطل حقيقي

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,988

امتدحت صحيفة "tvi24" البرتغالية، حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف، حيث وصفته بالبطل الحقيقي الذي قاد فريقه للتربع على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعدما قاد فريقه للتغلب على منافسه الرائد في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي .

وقالت الصحيفة إن الحارس لم يكتف بالتعملق داخل مرماه والزود عنه ببسالة خصوصاً في الدقيقة 89 عندما احتسبت ركلة جزاء ضد فريقه كادت أن تقلب النتيجة لكن الحارس أو كما وصفته الصحيفة "البطل الحقيقي" نجح في التصدي للركلة وأنقذ فريقه من التعادل حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الهلال بهدفين لهدف .

وأكملت الصحيفة حديثها بأن حكم المباراة احتسب لركلة جزاء لفريق الحارس حيث قرر بشجاعة الذهاب لتسديدها في الدقيقة 96 وبالفعل نجح في التسجيل ليقود فريقه للفوز بالمباراة بثلاثة أهداف لهدف واعتلاء دارة المسابقة بريد 38 نقطة .

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